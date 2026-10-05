Sestri je rekla »vse napačne stvari«

Junija 1994 so v Los Angelesu našli umorjena 35-letno Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Rona Goldmana. Zaradi dvojnega umora so sodili njenemu nekdanjemu možu O. J. Simpsonu, nekdanjemu zvezdniku ameriškega nogometa, ki je bil v kazenskem postopku oproščen, dve leti pozneje pa ga je civilna porota spoznala za odgovornega za njuno smrt. Primer je postal eden najbolj odmevnih sodnih procesov v ameriški zgodovini. Več kot tri desetletja pozneje je Nicolina starejša sestra Denise Brown objavila knjigo For My Sister Nicole, v kateri je spregovorila o nasilju, ki je zaznamovalo sestrin zakon, in o opozorilnih znakih, ki jih družina sprva ni znala prepoznati. Kot je pred kratkim povedala za Guardian, je šele po sestrini smrti zares razumela razsežnost nasilja, ki mu je bila Nicole ...