Severina izgubila skrbništvo

Tea Golub sodnica na Okrajnem sodišču v Zagrebu je v nepravnomočni sodbi včeraj odločila, da bo otrok hrvaške pevke Severine Kojić (47) in srbskega poslovneža Milana Popovića (54) živel pri očetu. Estradno zvezdnico je ta sodba pustila popolnoma osuplo in brez besed, so zapisali v Jutranjem listu. »Ne vem, kaj naj vam rečem. Tega nisem pričakovala, ker gre za presedan v takem postopku,« je v solzah povedala novinarjem.



Njen odvetnik Mate Matić pa je za hrvaški portal 24 sata izjavil, da taka odločitev sodnice kaže na nestabilnost hrvaškega pravosodnega sistema. »Skrbnica, ki naj bi odločala v korist otroka, je na sodišču priznala, da ga dve leti ni videla, a je kljub temu izrazila mnenje, da je bolje, da otroka dodelijo očetu.«



Mediji ugibajo ali je do take odločitve na sodišču prišlo zaradi nedavnega dogodka, ko dečka, ki obiskuje osnovno šolo Matije Gubca, ni v šoli nihče pobral. Mame ni bilo, oče pa ni dovolil, da bi ga iz šole pospremila druga oseba.



Druga stran je seveda z odločitvijo zadovoljna, kot je sporočil Popovićev odvetnik, in upa, da se bo Severina držala začasnega ukrepa, ki je takoj stopil v veljavo.



Severina bo smela sina videti dvakrat tedensko ob popoldnevih in vsak drug vikend od sobote zjutraj do nedelje zvečer. Ob tem naj bi očetu plačevala alimentacijo v višini 1200 kun (160 evrov). Popović je doslej pevki plačeval mesečno nekaj več kot 2000 evrov (15.000 kun).