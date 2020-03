Severina: Ne dovoli mi obiskati sina 

Prepoved je nesmiselna

»Namesto sina so me pred poslopjem čakali varnostniki, on pa se ni oglasil niti potem, ko sem mu zvonila na hišni zvonec in poslala sporočilo na mobilni telefon,« je v pogovoru za Jutarnji list pojasnila hrvaška estradnica Severina Kojić , ki je prepričana, da je njen nekdanji možizkoristil nevarnost okužbe s koronavirusom, da bi ji preprečil videti sina. Osemletni deček namreč že od novembra lani živi pri očetu, vse odkar je hrvaška sodnica Tea Golub dodelila skrbništvo Popović u.Sedeminštiridesetletna Severina je dejala, da se je srbski poslovnež Popović v domačem Beogradu odločil za samoizolacijo, ker sta na začetku marca bila s sinom na smučanju v Avstriji, ki je ena od evropskih držav s številnimi okuženimi. Za vse, ki so iz Avstrije prišli v Srbijo, je obveznih 28 dni samoizolacije.»Nekdanji soprog mi je sporočil po elektronski pošti, da je samoizolacija nujna, saj sva oba starša bila v tujini. Jaz sem se na začetku marca odpravila za en dan v Švico, on pa trdi, da je bil takrat v Avstriji, kar sem šele pred kratkim izvedela,« je povedala Severina in dodala, da se ji prepoved snidenja s sinom zdi absurdna, saj naj bi ga videla še dvakrat po tem, ko se je vrnila iz tujine.»Če bi Milana Popovića zares skrbelo za zdravje svojega otroka, bi ostal v Zagrebu in se z menoj posvetoval, lahko bi mi tudi povedal, da je bil na dopustu v Avstriji.«