  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

    Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
    Pevka je prepričana, da bi se morali na zatožni klopi znajti obe ravnateljici, ki jima je pošiljala sporočila. FOTO: Instagram
    Galerija
    Pevka je prepričana, da bi se morali na zatožni klopi znajti obe ravnateljici, ki jima je pošiljala sporočila. FOTO: Instagram
    Ur. I.
    8. 7. 2026 | 10:30
    8. 7. 2026 | 10:40
    3:00
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Po treh letih pravdanja za zaprtimi vrati je hrvaška estradnica Severina Vučković dočakala odlično novico. Zagrebško sodišče jo je oprostilo obtožb o vsiljivem vedenju do ravnateljice šole Ljiljane Klinger in nekdanje ravnateljice zagrebške Poliklinike za zaščito otrok in mladih Gordane Buljan Flander. Tožilstvo je zanjo zahtevalo deset mesecev pogojne zaporne kazni, je poročal Jutarnji list.

    Sodba še ni pravnomočna, občinsko kazensko sodišče v Zagrebu pa je presodilo, da ravnanja pevke niso bila tako huda, da bi šlo za kaznivo dejanje. Lahko pa bi domnevni oškodovanki proti njej vložili zasebno tožbo, je neuradno slišati. Sodišče je sodbo izreklo po tem, ko je Severina prejšnji teden še zadnjič predstavila svojo plat zgodbe. Pri tem je zavrnila krivdo in odklonila odgovarjanje na vprašanja tožilstva.

    image_alt
    Severina po 12 letih sodne bitke: sin bo živel pri njej

    V obtožnici je navedeno, da je Severina leta 2021 omenjenima ženskama poslala več kot 150 sporočil z najrazličnejšo vsebino. Tako je ravnala, ker so jo vznemirili njuni odzivi na postopek, v katerem se odločalo, s kom bo živel njen sin – z materjo ali z očetom Milanom Popovićem. Medtem ko je Klingerjeva odgovorila na nekatera sporočila in Severino prosila, naj jih preneha pošiljati, se Buljan Flanderjeva sploh ni odzivala.

    Zaradi zaščite mladoletnega otroka je sojenje potekalo za zaprtimi vrati, kljub temu pa je Severina po prvi obravnavi javno povedala: »Ne vem, kaj bi vi storili na mojem mestu. Vtaknili so se v mojega otroka. Namesto da bi država ščitila mene in mojega otroka, so proti meni vložili obtožnico za vsiljivo obnašanje.« Izjavila je, da bi namesto njej morali v resnici soditi obema ženskama, ker sta nastopili s pozicije moči in pripomogli k temu, da so ji za 20 mesecev vzeli otroka.

    Na novico se je odzvala ravnateljica Ljiljana Klinger in se vprašala, kakšno sporočilo prinaša ta sodba. »Začudena sem nad sodbo. To je sporočilo vsem drugim, da se lahko obnašajo tako kot Severina in na tak način rešujejo svoje življenjske probleme.« Dodala je še, da sta »najina svetova povsem različna, prav tako imava različna življenjska merila, tako v akademskem pogledu kot glede svetovnega nazora. Če sta njen pogled in svetovni nazor prevladujoča, nimam več česa dodati ali odvzeti.«

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Tako brezbrižne udeleženke nesreče še ni videl

    Policist je pričal proti povzročiteljici nesreče, zaradi katere so morali 21-letniku amputirati nogo.
    Aleksander Brudar 8. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rasizem v športu

    Senatorka o Mbappeju: Namesto materinega mleka sesal kokosove orehe

    Nespametno dejanje senatorke sta takoj obsodila francoska športna ministrica in predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife.
    7. 7. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Belgijski selektor v bran Balogunu, Belgija po zmagi: poskusite razveljaviti to

    Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife je bil belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi z Balogunom in ga branil.
    7. 7. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Od Mussolinija do Trumpa: največji politični škandali svetovnih prvenstev

    Svetovno prvenstvo je v svoji skorajda stoletni zgodovini postreglo s celo paleto političnih in športnih afer, tudi letos se zgodovina ponavlja.
    Luka Škoda 7. 7. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več

    Več iz teme

    Severinaoprostilna sodbavsiljivo vedenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih umrlo sedem ljudi, več ranjenih

    Po dve smrtni žrtvi napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje.
    8. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers

    Luka Dončić dobil v Kaliforniji še eno okrepitev

    Los Angeles Lakers nadaljujejo sestavljanje ekipe okoli slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića.
    8. 7. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plin

    Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

    Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
    8. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

    Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
    Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

    Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
    8. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plin

    Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

    Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
    8. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

    Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
    Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

    Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
    8. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo