Čolnič z bazenom in tobogani za ljubljenega vodjo

Vojska ene najbolj zaprtih držav na svetu, arhaične diktature stalinističnega tipa Severne Koreje, zadnje čase menda hitro napreduje pri razvoju raznih izstrelkov. To ji uspeva zaradi velike pomoči Rusije, ki, ker režim Kim Džong Una velikodušno pošilja svoje vojake kot topovsko hrano Moskvi za vojno z Ukrajino, Severnim Korejcem pomaga s svojo tehnologijo. Veliki, modri in ljubljeni vodja Kim, medtem ko njegovi vojaki testirajo tudi na novo razvite torpede za napade na sovražne ladje, uživa na svoji 80-metrski jahti s kar 50 metrov dolgim bazenom in tobogani. Po poročanju britanskega BBC je plovilo več mesecev samevalo v ladjedelnici za popravila, od julija do oktobra pa so jo sateliti večkrat fotografirali ob obali subtropskega polotoka Kalma na jugovzhodu Severne Koreje. Polotok je v ...