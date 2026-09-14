Šok za Avstrijce: upokojitev šele po 67. letu

V Avstriji so vse glasnejši zagovorniki zvišanja upokojitvene starosti. Direktor avstrijskega inštituta za gospodarske raziskave WIFO Gabriel Felbermayr je pred kratkim dejal, da bi bilo upokojitveno starost mogoče dolgoročno vezati na pričakovano življenjsko dobo. V oddaji na televiziji ORF je dejal, da bi bilo mogoče mejo dvigniti na 67 let, ob ustrezni reformi pa »tudi čez 67«. Opozoril je še na nevarnost novega inflacijskega pritiska zaradi dražje energije, poroča avstrijski Heute.

Felbermayr meni, da bi morala Avstrija najprej doseči, da bi ljudje dejansko delali do sedanje zakonsko določene upokojitvene starosti. Nato bi bilo po njegovih besedah smiselno razpravljati o njenem zvišanju na 67 let, saj Avstrija »v mednarodni primerjavi zaostaja«.

Zakonsko predpisana upokojitvena starost pri naših severnih sosedih trenutno znaša 65 let za moške ter 61 let in šest mesecev za ženske.

Predlog tirolskega deželnega glavarja Antona Mattla iz ljudske stranke ÖVP, po katerem bi bilo pri upokojevanju pomembnejše število let dela, je Felbermayr označil za »pomemben prispevek k razpravi«. Ob tem je opozoril, da bi bilo treba pri visoko izobraženih, ki na trg dela vstopijo pozneje, določiti ustrezno najmanjše število let plačevanja prispevkov.

Po njegovem bi moral biti celoten paket »pravičen in uravnotežen« tudi do mlajših generacij. »Nespodobno bi bilo«, je dejal, »če država ne bi ukrepala, temveč bi vrednost pokojnin postopoma zmanjševala z ukrepi, kakršni so usklajevanje pod inflacijo ali višji zdravstveni prispevki.«

Felbermayr je v oddaji opozoril tudi na posledice razmer na Bližnjem vzhodu. Cena severnomorske nafte brent je po njegovih besedah začasno znova presegla 110 dolarjev za sod, podražil pa se je tudi plin. Zato pričakuje višjo inflacijo, pri čemer oceno avstrijske centralne banke o približno triodstotni inflaciji ocenjuje kot »previdno«. Po njegovem bi lahko rast cen letos presegla 3,2 odstotka.

Kljub temu je glede preskrbe s plinom nekoliko bolj optimističen. Avstrijska skladišča so po njegovih navedbah napolnjena bolje od evropskega povprečja.

Za šibko gospodarsko rast Avstrije Felbermayr krivi predvsem skromno rast produktivnosti. Država bi morala po njegovem izboljšati pogoje za naložbe in ustanavljanje podjetij ter pripraviti širšo »reformno agendo«. Težave avtomobilske industrije in prestrukturiranje Volkswagna medtem po njegovem posebej prizadevajo avstrijske dobavitelje, močno vezane na proizvodnjo vozil z motorji z notranjim zgorevanjem.