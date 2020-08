Simon Cowell ni nepremagljiv

Električna kolesa so navdušila mnoge, med njimi tudi britanskega glasbenega producenta Simona Cowella. Vprašanje pa je, kdaj bo kolo spet zajahal, saj se je po dvorišču domače hiše v Malibuju v Kaliforniji vozil tako nerodno, da je padel in se pri tem hudo poškodoval. Operiran je bil v soboto zvečer, operacija pa ni bila preprosta, saj si je na več mestih zlomil hrbtenico, zaradi česar so mu morali vstaviti ploščico.



Iz bolniške postelje je prek družbenih omrežij pošiljal »velikanske zahvale vsem medicinskim sestram in zdravnikom«, ki so »eni najbolj prijaznih ljudi, kar sem jih kdaj srečal«. Dodal je še nasvet: »Če kupile električno kolo, najprej preberite navodila, preden prvič sedete nanj.« Mnogi znani so mu zaželeli uspešno okrevanje, med njimi tudi TV-voditelj Piers Morgan.



Šestdesetletni Britanec, znan po tem, da je brez dlake na jeziku, je zaslovel s šovi talentov X Factor in Britain's Got Talent. Že nekaj časa z družino živi v Los Angelesu. Njegova partnerka je 42-letna članica visoke družbe Lauren Silverman, s katero sta se spoznala na Barbasu še v času, ko je bila poročena z njegovim prijateljem, nepremičninskim mogotcem Andrewom Silvermanom. Zakon je razpadel zaradi njenega razmerja s Cowellom, s katerim imata šestletnega sina Erica.



Kot kaže, je mojster za odkrivanje glasbenih talentov precej nerodne sorte, saj se je poškodoval že pred tremi leti, ko je padel po stopnicah svojega londonskega doma. »Včasih dobimo opomin, da nismo nepremagljivi, in tole je bilo gotovo zame,« je takrat izjavil. Glede na to, kaj se mu je zgodilo, je očitno potreboval še eno opozorilo o svoji nepremagljivosti.