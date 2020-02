Simone Biles spregovorila o rasizmu in spolnih zlorabah

FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

»Če bi si kožo pobarvali na črno, bi bili mogoče tudi mi tako uspešni,« je ameriški gimnastični superzvezdnici Simone Biles pred sedmimi leti zabrusila italijanska tekmica. Bilesova je o tem incidentu spregovorila ta konec tedna, ko si je po treningu v Teksasu vzela nekaj minut in odgovarjala na vprašanja navijačev širom po svetu. Tako jo je 15-letni Indijec Hridai vprašal, ali je bila kdaj žrtev rasističnih opazk. »Razumela sem, da je bila Italijanka razburjena, vendar ne vem, zakaj je morala to izraziti na takšen način,« se je v kamero smejala najboljša gimnastičarka zadnjih let.Znova je spregovorila o spolnih zlorabah. Spomnimo: leta 2018 je razkrila, da je bila tudi ona med gimnastičarkami, ki jih je spolno zlorabljal zdravnik ameriške ekipe. »Problem je nastal znotraj institucije. Športu kot takemu ne morem ničesar očitati. Ti dogodki niso omajali moje ljubezni do gimnastike,« je dejala 22-letna Bilesova, ki je na svetovnih prvenstvih osvojila petindvajset kolajn, od tega devetnajst zlatih, s čimer je na tem tekmovanju gimnastičarka z največ trofejami vseh časov. Na olimpijskih igrah se je na najvišjo stopničko povzpela štirikrat in veliko presenečenje bo, če letos tega dosežka ne bo ponovila v Tokiu.Na vprašanje, ali je kdaj razmišljala, da bi se nehala ukvarjati z gimnastiko, je odgovorila pritrdilno, vendar se ji zdi, da je to za mladega športnika povsem običajno. »V težkih trenutkih sem se vedno spomnila, zakaj sem se začela ukvarjati s tem športom. Če na slab dan obupaš, nikoli ne boš izvedel, kaj se bo zgodilo potem.«