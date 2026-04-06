Sin Audrey Hepburn o svoji materi

V četrtek bo izšla nova, intimna biografija igralke Audrey Hepburn, ki prinaša na stotine originalnih fotografij, še nikoli videnih modnih risb in humanitarnih zapisov. Knjiga Intimate Audrey (Audrey intimno) je posebna tudi zato, ker jo je v sodelovanju z Wendy Holden napisal njen sin Sean Hepburn Ferrer, ki je bil rojen v njenem prvem zakonu z igralcem Melom Ferrerom. Zvezdnica filmov Rimske počitnice in Zajtrk pri Tiffanyju, ki je leta 1993 izgubila boj z rakom, je trdila, da živi dolgočasno življenje, a kot je njen sin povedal za Guardian, to ni držalo.

Knjiga Intimate Audrey igralko prikazuje kot mamo, ženo in predano humanitarko, a tudi kot ranljivo umetnico. FOTO: amazon.com

V biografiji opisuje njeno dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje s Hubertom de Givenchyjem, o katerem je velikokrat rekla, da bi postal njen mož, če ne bi bil gej, pa tudi trpljenje zaradi nesrečnega drugega zakona z Andreo Dottijem, italijanskim psihiatrom in očetom njenega drugega sina Luce.

»Od vseh njenih romantičnih razmerij je bilo tisto z mojim očetom najdragocenejše, a tudi najtežje,« piše Sean Hepburn Ferrer. Dotti je bil »njen najbolj prijeten partner, čeprav popolnoma nezanesljiv«, njen partner v poznejšem življenju, nizozemski igralec Robert Wolders, pa »čudovit, a kot predpražnik«. Seanov oče ga je imenoval »vratar«, piše, ali »Robert od stene do stene«, kot preproga, po kateri lahko hodiš.