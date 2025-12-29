Sin pokojne Brigitte Bardot, ki je bežal od matere

Nedavna smrt francoske filmske ikone Brigitte Bardot je obudila zanimanje zanjo tako rekoč na vseh ravneh: filmski, modni, popkulturni, pa tudi povsem zasebni. Medtem ko je dobro znano, da je v drugi polovici življenja postala goreča zagovornica pravic živali – med drugim je dejala, da je svojo mladost in lepoto posvetila moškim, modrost in izkušnje pa daje živalim –, so nekatere druge plati njenega življenja še vedno predvsem predmet ugibanj. To velja tudi za njen odnos z edinim sinom Nicolasom-Jacquesom Charrierom, ki je vse življenje vztrajno bežal pred javnostjo.

Rodil se je 11. januarja 1960 v Parizu, ko je bila filmska diva poročena z igralcem Jacquesom Charrierom. Po ločitvi leta 1962 je skrb zanj prevzela očetova družina, Bardotova pa je kasneje v spominih odkrito zapisala, da si materinstva ni želela. Njena iskrenost je bila za francosko javnost šokantna, za sina pa – sodeč po kasnejših odzivih – predvsem breme, poroča revija People.

Njegov življenjepis je, kot poudarjajo tuji mediji, predvsem zgodba o umiku. V odrasli dobi se je ustalil v tujini; v medijskih zapisih je najpogosteje omenjena Norveška, kjer si je ustvaril družino in kariero, ločeno od zvezdniškega priimka njegove matere.

V drugi polovici življenja je postala goreča zagovornica pravic živali. FOTO: Valery Hache/AFP

Po podatkih revije Elle je poročen z Anne-Line Bjerkan; skupaj imata dve hčerki, rojeni v drugi polovici osemdesetih let. Bardotova je tako postala babica – in kasneje tudi prababica –, vendar je o teh povezavah v zadnjih letih govorila zelo zadržano, deloma zato, ker je sin po medijskih izkušnjah iz otroštva hotel strogo zasebnost.

Najbolj konkreten vpogled v družinsko dinamiko je prinesla knjiga Začetnici B. B. iz leta 1996. »Želela sem se osvoboditi – v vseh odtenkih te besede. Vendar tega nisem mogla storiti, saj sem bila ujetnica svojega preveč slavnega imena in moževe posesivne narave. Ujetnica svojega telesa, svojega obraza, svojega otroka,« je zapisala filmska igralka in nosečnost opisala z izrazito grobimi podobami (med drugim z besedo tumor), kar je sprožilo sodni spor. Nicolas in njegov oče sta jo tožila zaradi posega v zasebnost; sodišče je Bardotovi in njenemu založniku naložilo plačilo odškodnine v višini 44.000 dolarjev. Po poročanju revije People je pozneje skušala spoštovati sinovo željo, da o njem javno ne govori, njuni stiki pa so ostali redki in zasebni.

Jacques Charrier je leta 1997 napisal knjigo Moj odgovor Brigitte Bardot, v kateri je opisal, kako je njuno razmerje doživel sam. »S tem, ko podajam svojo različico dejstev, ji delam veliko uslugo,« je Charrier dejal za Telegraph. »Na neki način jo rehabilitiram. Resničnost njene ljubezni do Nicolasa, ki jo potrjujejo pisma, ki sem jih shranil, ji gre veliko bolj v prid kot grozote, ki jih je napisala.«