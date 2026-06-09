Sin Miuccie Prada pomaga obleči astronavte za vrnitev na Luno

Lorenzo Bertelli, sin modne oblikovalke Miuccie Prada in eden vodilnih predstavnikov znamenite italijanske modne hiše Prada, sodeluje pri projektu, ki sega daleč onkraj modnih brvi. Kot direktor marketinga skupine Prada je pomemben del partnerstva z ameriškim podjetjem Axiom Space, ki razvija novo generacijo opreme za astronavte.

Prav v okviru tega sodelovanja je nastalo posebno spodnje oblačilo za člane Nasinega programa Artemis, katerega cilj je vrnitev človeka na Luno. Čeprav Prada slovi predvsem po luksuzni modi, je podjetje svoje znanje o materialih, oblikovanju in udobju preneslo tudi v vesoljsko industrijo.

Novo oblačilo bodo astronavti nosili pod lunarnimi skafandri. Vgrajen sistem za hlajenje in prezračevanje pomaga uravnavati telesno temperaturo, skrbi za dovod kisika ter odstranjevanje ogljikovega dioksida. Tako lahko astronavti dlje in varneje opravljajo naloge v zahtevnih razmerah na luninem površju.

Bertelli je ob predstavitvi poudaril, da projekt združuje tehnološko znanje podjetja Axiom Space in dolgoletne izkušnje Prade pri razvoju naprednih materialov. Po njegovih besedah sodelovanje dokazuje, da lahko moda prispeva tudi k najzahtevnejšim tehnološkim izzivom sodobnega časa.

Lorenzo Bertelli se je v zadnjih letih uveljavil kot eden ključnih obrazov družinskega podjetja. Poleg vodenja marketinških dejavnosti pogosto predstavlja Pradine razvojne in inovacijske projekte. S sodelovanjem pri lunarnem programu pa je stopil tudi v svet raziskovanja vesolja, kjer bo ime Prada morda kmalu povezano ne le z modnimi pistami, temveč tudi z naslednjim velikim korakom človeštva na Luni.