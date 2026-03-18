Za sina norveške princese zahtevana zaporna kazen

Norveško tožilstvo je danes zahtevalo sedem let in sedem mesecev zapora za sina norveške princese Mette-Marit, Mariusa Borga Hoibyja, ki mu na sodišču v Oslu sodijo zaradi posilstev štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnerkami ter kaznivih dejanj v povezavi z mamili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hoibyja, 29-letnega sina norveške princese iz njenega partnerskega razmerja, preden se je leta 2001 poročila z norveškim prestolonaslednikom Haakonom, bremeni 40 točk obtožnice, za katere mu grozi do 16 let zapora.

Za nekaj manjših kaznivih dejanj je priznal krivdo, ne pa tudi za najtežja, kot so posilstvo štirih žensk, ki jih je po navedbah tožilstva storil, ko so spale ali bile brez zavesti. Pri tem je glavno vprašanje, ali so bile sposobne izraziti nasprotovanje spolnemu odnosu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Norveški državni tožilec Sturla Henriksbo je na predzadnji dan po svetu odmevnega večtedenskega sojenja danes na sodišču v Oslu poudaril, da lahko posilstvo pusti žrtvam »trajne brazgotine in uniči življenje«. »To je breme, ki ga lahko nosijo vse življenje,« je dejal.

Škoda ugledu kraljeve družine

Čeprav Hoiby ni član norveške kraljeve družine, je sojenje resno škodovalo njenemu ugledu.

Škandal je izbruhnil 4. avgusta 2024, ko so Hoibyja prvič aretirali zaradi suma, da je noč pred tem napadel svoje dekle. Preiskava tega napada je vodila do odkritja drugih domnevnih kaznivih dejanj, saj je policija na njegovem telefonu in prenosnem računalniku našla posnetke in fotografije posilstev. Šele ko jih je policija povabila na zaslišanje in jim pokazala posnetke, so se štiri domnevne žrtve zavedle, da so bile posiljene.

Vse naj bi Hoiby domnevno posilil po večernih zabavah, med katerimi je užival alkohol in droge, ter po soglasnem spolnem odnosu. Eno od deklet je domnevno posilil v kleti doma princa Haakona in princese Mette-Marit, medtem ko sta bila doma.

Po tožilstvu bodo sodišče nagovorile še odvetnice domnevnih žrtev, sojenje pa se bo končalo v četrtek s sklepno besedo obrambe. Sodbo je pričakovati čez več tednov ali celo mesecev.

Tožilec: Misli, da mu je dovoljeno vse

Tožilec Henriksbo je danes poudaril, da je obtoženec oseba, »ki misli, da mu je vse dovoljeno«, in ki se ni preveč menil za to, da bi se s svojimi spolnimi partnericami posvetoval, »ko so zaspale, medtem ko je on hotel še več«.

Glede nasilja nad nekdanjimi partnericami, pa ga je tožilec opisal kot moškega, ki je nagnjen k izbruhom jeze in je ljubosumen in ki lahko izgubi nadzor zlasti, ko je pod vplivom alkohola. »Lahko izgubi živce, kriči, meče telefone ... Slišali smo tudi o davljenju, udarcih in pljuvanju,« je povedal.

Hoiby je obtožen tudi prevoza 3,5 kilograma marihuane, za kar po lastnih trditvah ni prejel plačila, groženj, kršitve prepovedi približevanja, poškodovanja lastnine, kršitve zasebnosti ter prometnih prekrškov.

Sodba šele čez več tednov, mesecev

