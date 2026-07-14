Sin norveške princese bo kazen prestajal v hišnem priporu

Sodišče v Oslu je v ponedeljek odločilo, da bo sin norveške princese Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na štiriletno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu, kjer pa bo moral nositi elektronsko zapestnico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hoiby, ki obtožbe zanika, se je na sodbo pritožil. Sodišče je ocenilo, da obstaja tveganje, da bi lahko storil nova kazniva dejanja, zato mu je pripor podaljšalo za dodatne štiri tedne, a je odločilo, da je elektronski nadzor zadosten ukrep za zmanjšanje tveganja ponovnega kaznivega dejanja.

Eden izmed razlogov za odločitev sodišča, da lahko do konca pritožbenega postopka kazen prestaja v hišnem priporu, naj bi bilo šibko zdravstveno stanje njegove matere, princese Mette-Marit, ki trpi za redko obliko pljučne fibroze in zdaj okreva po presaditvi pljuč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

29-letnik je bil junija obsojen na štiri leta zapora brez možnosti pogojnega odpusta zaradi dveh posilstev in 32 drugih obtožb, med katerimi je tudi nasilje nad nekdanjo partnerko. Z nekdanjo partnerko so mu tudi sklenili prepoved približevanja, ki jo je večkrat kršil.