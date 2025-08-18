Sin princese obtožen štirih posilstev

Norveška kraljeva družina je v središču mednarodne pozornosti, potem ko je tožilstvo proti Mariusu Borgu Høibyju, sinu prestolonaslednice Mette-Marit, vložilo obtožnico kar za 32 kaznivih dejanj. Med najhujšimi očitki so štiri posilstva, nasilje v družini in snemanje intimnih delov telesa brez privolitve. Grozi mu do deset let zapora.

Z norveškega dvora prihajajo novice, ki so pretresle tamkajšnjo in svetovno javnost. Marius Borg Høiby, osemindvajsetletni sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit, se spoprijema z obtožnico, ki ga bremeni 32 kaznivih dejanj, je poročala agencija AFP.

Preiskava proti njemu se je začela po aretaciji avgusta lani zaradi domnevnega napada na takratno dekle, zdaj so očitki bistveno hujši.

Marius Borg Høiby se je rodil pred poroko njegove matere s prestolonaslednikom. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP

Po navedbah France 24 obtožnica vključuje štiri posilstva različnih žensk med letoma 2018 in 2024, pri čemer naj bi se zadnje zgodilo po začetku policijske preiskave.

Poleg tega ga bremenijo nasilja v družini nad nekdanjo partnerko, več nasilnih dejanj, motenja javnega reda in miru, vandalizma ter kršenja prepovedi približevanja drugi nekdanji partnerki. Za Daily Mail so dodali, da naj bi napadel ženske med spanjem in dejanja snemal.

Tožilec Sturla Henriksbø je na tiskovni konferenci poudaril resnost obtožb. »Gre za zelo resna dejanja, ki lahko pustijo trajne brazgotine in uničijo življenja,« je dejal in dodal, da je najvišja zagrožena kazen deset let zapora.

Tožilec Sturla Henriksbø je poudaril izjemno resnost obtožb. FOTO: Jonas Faeste Laksekjn/AFP

Ob tem je zagotovil, da Høibyjev kraljevi status ne bo vplival na obravnavo. »Dejstvo, da je Marius Borg Høiby član kraljeve družine, seveda ne sme pomeniti, da bo obravnavan mileje ali strožje, kot če bi podobna dejanja storil kdorkoli drug,« je bil jasen Henriksbø.

Marius Borg Høiby, ki se je rodil v razmerju princese Mette-Marit pred njeno poroko s prestolonaslednikom Haakonom, je bil predstavljen javnosti pri štirih letih. Čeprav je odraščal na dvoru s polsestro, princeso Ingrid Alexandro, in polbratom, princem Sverrejem Magnusom, nima uradne vloge v kraljevi družini.

Po lanski aretaciji je javno priznal, da je storil dejanje »pod vplivom alkohola in kokaina po prepiru« ter da se že dalj časa spopada z »duševnimi težavami« in »odvisnostjo od substanc«.

Norveška kraljeva družina je v središču mednarodne pozornosti. FOTO: Javad Parsa/Reuters

Prestolonaslednik Haakon je novembra lani za norveško televizijo NRK spregovoril o stiski. »Marius se spoprijema z resnimi obtožbami, s katerimi se bosta ukvarjala policija in sodstvo. Prepričan sem, da bodo dobro opravili svoje delo,« je dejal in dodal: »Kot družina in starši si želimo, da bi Marius prejel pomoč. Dolgo smo si prizadevali, da bi prišel do točke, na kateri bi lahko prejel več pomoči.«

Kljub resnosti situacije so mediji Høibyja v zadnjih mesecih opazili na potovanjih po Evropi in na zabavah v Cannesu, kar v javnosti odpira dodatna vprašanja. Primer, ki bo dobil epilog na sodišču, ne meče sence le na obtoženega, temveč tudi na celotno norveško kraljevo družino.