Sina so obravnavali kot uradnega obiskovalca in ne kot družinskega člana

Princ Harry, vojvoda Susseški, je prepričan, da skušajo britanski rumeni mediji sabotirati njegovo spravo s kraljem Charlesom, sicer njegovim očetom, poroča BBC. 10. septembra sta se srečala v Londonu, kar je bilo njuno prvo srečanje iz oči v oči po februarju 2024, pri tabloidu The Sun pa so poročali, da je bil obisk precej bolj formalen, kot je pričakoval Harry, saj naj bi se vojvoda počutil, da ga obravnavajo kot uradnega obiskovalca in ne kot družinskega člana.

Vsa ta poročila je sedaj označil za »kategorično lažna«. Prek svojega predstavnika za stike z mediji je med drugim še sporočil, da so trditve »čista izmišljotina, ki jo, kot lahko le domnevamo, podkrepijo viri, ki so namenjeni sabotiranju kakršne koli sprave med očetom in sinom«.

Harryjev obisk Združenega kraljestva je trajal štiri dni, ko je vmes sodeloval še pri več dobrodelnih dogodkih v Nottinghamu in Londonu. Skoraj dve leti sta minili, odkar sta se oče in sin nazadnje videla, njuno zadnje srečanje pa je bilo kmalu po kraljevi diagnozi raka lani. 41-letni princ je vmes večkrat obiskal domovino, a zaradi drugih dogodkov, vključno z obiski sodišča.

Charles, William in Harry. Bodo še kdaj tako složni? FOTO: Reuters

Kar se tiče uradnih virov o nedavnem srečanju med sinom in očetom (kralj Karel), je Buckinghamska palača potrdila, da sta se srečala med zasebnim obiskom, ki je trajal 50 minut, vmes pa sta pila čaj. Srečanje velja za prvi korak k izboljšanju odnosov med 76-letnim kraljem in vojvodo potem, ko je med njima nastal globok razdor. Nastal je potem, ko je Harry s svojo ženo Meghan zapustil Združeno kraljestvo, potem ko sta se leta 2020 odpovedala vseh uradnih kraljevih dolžnosti.

Princ Harry je sicer letos za BBC povedal, da se ne želi več prepirati in v majskem intervjuju dejal: »Rad bi se spravil s svojo družino.« Harry in Meghan imata sicer dva otroka, Archieja in Liliberta, in trenutno živijo v Kaliforniji.

Ob vsem tem Harry že dolgo kritizira britanske medije. Proti nekaterim je celo vložil tožbo, vključno s časopisom The Sun. Januarja letos se je založnik The Suna strinjal s plačilom »znatne odškodnine« in se opravičil vojvodi Susseškemu zaradi nezakonitega vdora v njegovo življenje.

Toda pri tabloidu The Sun ne odnehajo. Tokrat so Harryja znova razjezili, med drugim tudi s poročanjem o darilih, ki naj bi jih princ prinesel na družinski dvor. The Sun je poročal, da je Harry očetu podaril uokvirjeno fotografijo svoje družine, kar pa je vojvodin tiskovni predstavnik zavrnil: »Čeprav bi raje videli, da bi takšne podrobnosti ostale zasebne, lahko zaradi interesa jasnosti potrdimo, da je Harry res izročil uokvirjeno fotografijo, vendar na fotografiji ni bilo vojvode in vojvodinje.«