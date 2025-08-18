Dve leti po smrti izjemne, a tudi kontroverzne irske pevke Sinead O'Connor nameravajo o njej posneti biografski film. Burno življenje nadarjene glasbene ustvarjalke in glasne aktivistke, ki je pri 24 letih zaslovela s pesmijo Nothing Compares 2 U, je bilo polno uporništva, osebnih tragedij in tudi psihičnih težav.

Film bo posnela ameriška režiserka Josephine Decker, scenaristka je irska pisateljica Stacey Gregg, projekt pa nastaja pod okriljem irske produkcijske hiše ie: entertainment. Po poročanju spletnega portala Variety je ideja o filmu zorela od leta 2022, ko je premiero doživel dokumentarni film Nothing Compares, ki obravnava njeno življenje ter zapuščino, zlasti v obdobju med letoma 1987 in 1993.

Sinead O'Connor je sredi 80. let minulega stoletja veljala za enega največjih talentov glasbene industrije. V karieri je posnela deset albumov in že s prvencem The Lion and the Cobra leta 1987 očarala kritike. Navdušila jih je s svojim izjemnim glasom in kompleksnimi skladbami, v katerih je bilo pogosto čutiti njeno osebno bolečino. Na njeno glasbeno ustvarjanje so vplivali so Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley in The Pretenders. Sodelovala je s številnimi umetniki, leta 2009 je nastopila tudi v Ljubljani v Križankah.

Odmeven je bil tudi njen drugi album I Do Not Want What I Haven't Got iz leta 1990, katerega del je tudi njena najbolj znana skladba Nothing Compares 2 U. Revija NME je album razglasila za drugi najboljši album leta, Sinead O'Connor pa so opazili tudi zaradi njenega videza - obrite glave, pogosto jeznega izraza in nenavadnih oblačil. Zadnji album I'm Not Bossy, I'm the Boss je posnela leta 2014. Njene osebne težave so se vse bolj stopnjevale in zelo odprto jih je delila tudi s svojimi oboževalci. Javnost je prvič šokirala, ko je v televizijski oddaji Saturday Night Live leta 1992 raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. zaradi pedofilije v katoliški cerkvi.

Leta 2017 je na facebooku objavila, da se počuti zelo osamljeno in da se vsak dan bojuje za to, da ostane živa. Slavnemu televizijskemu psihologu dr. Philu, pri katerem je bila televizijska gostja, je razkrila, da jo je mama pretepala in spolno zlorabljala.

Leta 2018 je razkrila, da se je spreobrnila v islam in spremenila ime, a je še naprej nastopala pod svojim rojstnim imenom. Leta 2022 jo njeno stisko še poglobil samomor njenega 17-letnega sina Shanea, nad katerim je pred tem izgubila skrbništvo.

Pevka je umrla leta 2023, zdravniki pa so potrdili, da je umrla naravne smrti, zaradi kronične obstruktivne bolezni pljuč. Množice so jo pospremile na zadnji poti, med njimi je bil tudi irski predsednik Michael D. Higgins.