Singel Delilah Toma Jonesa prepovedali na ragbijski tekmi v Walesu

Na mednarodnih ragbijskih tekmah Walesa na stadionu Pricipality v Cardiffu, glavnem mestu Walesa, so pevskim zborom prepovedali izvajati glasbeno uspešnico Toma Jonesa Delilah. Razlog prepovedi je problematična narava pesmi, poročanje britanske PA Media povzema CNN.

Glasbeni hit iz šestdesetih let prejšnjega stoletja so že leta 2015 umaknili s seznama zabavnih pesmi, ki se predvajajo ob polčasu na omenjenem stadionu, govori namreč o ljubosumnem partnerju in namiguje na to, da je ta zabodel svojo nekdanjo partnerko, ki mu je bila nezvesta.

Valižanska ragbijska zveza je obsodila nasilje v družini

Valižanska ragbijska zveza (WRU) in stadion Principality sta šele ta teden objavila, da je bila pesem Delilah odstranjena s seznama predvajanja na prizorišču. »Glasbene uspešnice Delilah ne bo na seznamu predvajanja zborov za mednarodne reprezentance v ragbiju na stadionu Principality,« je, kot poroča PA Media, dejal tiskovni predstavnik stadiona Principality. Tako so tudi gostujoče zbore prosili, da uspešnice ne izvajajo pred tekmami in med njimi, je dodal tiskovnih predstavnik. Valižanska ragbijska zveza je obsodila kakršno koli nasilje v družini.

Kot so pojasnili, so namreč iskali nasvet strokovnjakov o vprašanju cenzure, s spoštovanjem pa se zavedajo, da je za nekatere podpornike problematična in vznemirjajoča zaradi tematike.

Tom Jones je leta 2014 za Independent dejal, da mu je zelo všeč slišati Delilah na ragbijskih tekmah in da je zato zelo ponosen, da je Valižan. Podporniki Walesa imajo namreč dolgo tradicijo petja na športnih prireditvah, med njimi tudi na tekmah rugbija. Tom Jones sicer ni avtor besedila pesmi, je pa njegova izvedba uspešnice najbolj popularna.

Jones je dejal, da »če proučujejo besedilo pesmi o moškem, ki ubije žensko, to ni politična izjava«. »V življenju se preprosto zgodi, da je ženska moškemu nezvesta in on jo je izgubil.« Danes 82-letni Tom Jones je sicer eden najbolj priljubljenih izvajalcev v Walesu, zaslovel pa je v šestdesetih z uspešnicami, kot sta It's Not Unusual in Green Green Grass of Home, še piše CNN.

Seksizem v rugbijski zvezi

Prejšnji mesec je BBC-jeva raziskava ugotavljala obtožbe o seksizmu in diskriminaciji v valižanski rugbijski zvezi, kjer je Charlotte Wathan, nekdanja glavna menedžerka ženske valižanske rugbijske ekipe, dejala, da je bil v zvezi toksično prisoten seksizem. Po obtožbah je iz mesta izvršnega direktorja rugbijske zveze odstopil Steve Phillips, kot vršilec dolžnosti pa ga je nadomestil Nigel Walker.

V petek je predsednik valižanske rugbijske zveze Ieuan Evans napovedal ustanovitev nove zunanje delovne skupine za preiskavo kulture in vedenja zveze.

Kot piše CNN, je krilni igralec Walesa Louis Rees-Zammit kritiziral odločitev o prepovedi nastopa Delilah na stadionu Principality zaradi obtožb o seksizmu in v četrtek na twitterju zapisal: »Vse stvari, ki jih morajo narediti, in to storijo najprej ...«

Glavno mednarodno tekmovanje v ragbiju na severni polobli Six Nations se sicer začne jutri.