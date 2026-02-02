Moja naloga ni, da stojim v izložbi

Pred dobrim letom, decembra 2024, so sirski uporniki po skoraj 14. letih državljanske vojne z zasedbo prestolnice Damask odstranili režim družine Asad. Državo sta pred tem od leta 1970 vodila diktatorja Hafez al Asad in za njim od leta 2000 sin Bašar al Asad. Na položaj voditelja Sirije, v kateri je pred vojno živelo približno 22 milijonov ljudi, od katerih jih je približno 700.000 umrlo, več kot polovica pa jih je morala zapustiti dom, milijoni so pobegnili v tujino, se je povzpel vodja upornikov Ahmed al Šara.

Ker je novi voditelj veljal za islamskega skrajneža, je obstajala bojazen, da bo vpeljeval strogo upoštevanje sunitskih verskih pravil. A je slekel vojaške obleke, si zavezal kravato in ga danes v tujini sprejemajo kot legalnega in legitimnega voditelja Sirije. V svojo 23-člansko vlado pa je imenoval samo eno žensko, leta 1974 rojeno sirsko kristjanko Hind Kabavat. Ko je marca 2025 prišla na prvo sejo vlade, je nova ministrica za socialo in delo vprašala: »Kje pa je več žensk?« Al Šara in kolegi so ji obljubili, da jih bo kmalu več, za prehodno oblast pa jih niso mogli najti. Tudi v prehodni ljudski skupščini, katerih člane so za poltretje leto izvolili posredno, je žensk le za vzorec.

Kljub temu Kabavatova pravi, da ni samo izložbeni artikel, s katerim bo nova oblast reklamirala svojo drugačnost od starih časov. V življenju je dosegla marsikaj. Kot hči premožnega in naprednega poslovneža se je šolala doma in v tujini. Po diplomi iz ekonomije v Damasku in prava v Beirutu v Libanonu je delala v Kanadi. Tam in v Združenih državah Amerike je pridobivala tudi nova znanja iz diplomacije, reševanja konfliktov in pogajanj, za kar ima certifikat najbolj prestižne ameriške univerze Harvard. Od leta 2004 je bila direktorica medreligijske gradnje miru na univerzi George Mason v bližini Washingtona.

Čeprav je v tujini dobro živela, se je leta 2025, ko je dobila povabilo za sodelovanje v novi sirski vladi, takoj odločila za vrnitev v domovino. Zdaj z možem poslovnežem in dvema otrokoma živi v hiši v starem delu Damaska. V scela uničeni državi res ni več vojne, vendar bo pot do resničnega verskega in mednacionalnega miru nedvomno težka in nepredstavljivo težavna. Tudi in morda predvsem na področju, za katerega je odgovorna edina ženska članica vlade Hind Kabavat.