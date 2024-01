»Sirski Mandela« umrl v izgnanstvu

Sirski disident Riad Turk, ki je odločno nasprotoval sirski vladi in dolga leta preživel v zaporu, zaradi česar se ga je prijel vzdevek sirski Mandela, je umrl na novega leta dan v izgnanstvu v Franciji, je sporočila njegova hči. Star je bil 93 let. »Moj oče je umrl mirno, obkrožen s svojima hčerkama in vnuki ter zadovoljen s tem, kar je dosegel,« je novico za tiskovno agencijo AFP potrdila Khuzama Turk.

Riad Turk se je že med študijem pridružil Sirski komunistični partiji. Prvič je bil zaprt leta 1952 kmalu po končani pravni fakulteti zaradi nasprotovanja vojaški vladi, ki je prišla na oblast z državnim udarom. Pridržali so ga pet mesecev in ga mučili, vendar mu nikoli niso sodili na sodišču. Kasneje je pisal članke za partijski časopis in postal vodilni partijski ideolog. Zaradi nasprotovanja združitvi Sirije in Egipta v Združeno arabsko republiko so ga leta 1958 pod tedanjim egiptovskim predsednikom Gamalom Abdelom Naserjem ponovno zaprli in pridržali šestnajst mesecev. Spet so ga mučili, vendar mu niso sodili za noben zločin. Podobna zgodba se je ponovila še večkrat: skupaj je preživel sedemnajst let v zaporu, pogosto brez sojenja, zaradi obtožb različnih kaznivih dejanj, ki mu jih je naprtil vladajoči režim, tako pod vodstvom Hafeza Asada kot tudi kasneje pod njegovim sinom Bašarjem, ki je po očetovi smrti leta 2000 prevzel vodilni položaj v državi.

Ko je Turk nedolgo zatem na televiziji Al Džazira dejal, da je diktator umrl, so ga znova aretirali, junija 2002 pa obsodili na tri leta zapora zaradi poskusa spreminjanja ustave na nezakonit način. To je povzročilo mednarodne proteste, predvsem zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja, ki mu je med drugim botrovala sladkorna bolezen. Ko so ga po petnajstih mesecih izpustili na prostost, je nadaljeval svoje politične dejavnosti.

Spomladi 2005 je imela Sirska komunistična partija tajni kongres, na katerem se je odločila spremeniti svoje ime v Sirsko demokratično ljudsko stranko. Na tem kongresu je Turk odstopil s položaja sekretarja stranke, a je ostal vpliven član organizacije. Podpiral je miroljubne protivladne proteste, ki so izbruhnili v Siriji leta 2011, in podpiral Sirski nacionalni svet, ki je združeval Asadove nasprotnike, ko se je v državi začela vojna. V Francijo je pobegnil leta 2018, potem ko so ga sirski skrajneži pregnali v sosednjo Turčijo.

Francoska veleposlanica v Siriji Brigitte Curmi je ob njegovi smrti na družbenem omrežju X zapisala: »Sirski Mandela Riad Turk nas je pravkar zapustil po vseživljenjskem boju za svobodno in demokratično Sirijo. Naj njegove težnje po dostojnem življenju Sircev še naprej navdihujejo naše delo.«