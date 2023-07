Sivolasa Blondie na turneji

V članku lahko preberete:

Debbie Harry, ameriška pop in rock ikona, je v soboto, 1. julija, obhajala visok življenjski jubilej. Dopolnila je 78 let. Še malo, pa bo v devetem desetletju življenja. Nekaj dni pred jubilejem je obiskala največji britanski glasbeni festival Glastonbury in s spremljevalno skupino, ki se še vedno imenuje Blondie, razveselila za ocean veliko občinstvo. Tokrat je bila najstarejša zvezda festivala, čeprav bi obiskovalci, neopremljeni s statističnimi podatki, lahko sklepali, da je mlajša od Eltona Johna. V resnici je Elton John član generacije 1947, Debbie Harry pa se je rodila v dneh, ko se druga svetovna vojna za Američane še ni končala.