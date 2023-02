Škandal po špansko: Zaradi preširokih vlakov odstopa veljakov

Kako oblastniki in njihovi sodelavci včasih povsem neodgovorno ravnajo z davkoplačevalskim denarjem, dokazuje nedavni primer iz Španije. Tamkajšnja vlada je namreč naročila izdelavo enaintridesetih najsodobnejših potniških vlakov v vrednosti skoraj 260 milijonov evrov, a z eno veliko napako – nekateri med njimi so preširoki. Vsaj za prevoz po obstoječih nestandardnih tunelih v severnih regijah Asturije in Kantabrije.

V teh železniška mreža namreč vključuje tudi v 19. stoletju zgrajene ozke predore pod gorato pokrajino. Zaradi škandala v maniri saj ni res, pa je, sta v ponedeljek odstopila dva vrhovna uradnika – španska ministrica za promet Isabel Pardo de Vera in Isaías Táboas, direktor španskih železnic Renfe.

Vlada zanika finančno izgubo

Španska vlada sicer trdi, da so napako odkrili zadosti zgodaj in posledično ne bo finančne izgube. Pa vendar predsednik Kantabrije Miguel Ángel Revilla zahteva odškodnino. V resnici je vlada naročila nove vlake že leta 2020, a je bila njihova izdelava prekinjena marca 2021, ko so v španskem podjetju CAF odkrili, da so podane mere povsem napačne.

Šele pred nekaj tedni javno razkriti velikanski zdrs pomeni, da bodo vlaki dobavljeni z najmanj dveletno zamudo, namesto leta 2024 torej v letu 2026. Državni podjetji Renfe in infrastrukturni operater Adif sta šele zdaj sprožila skupno raziskavo, kako se je takšna blamaža sploh lahko pripetila. Zaradi nje so že odpustili kopico zaposlenih, bes javnosti in politične opozicije v državi pa ne pojenja.