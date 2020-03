FOTO:Skijoring

Skijoring je poseben zimski šport, pri katerem eno osebo na smučeh vleče konj, pes ali celo motorne sani. Gre za rekreativni in tudi tekmovalni šport, ki združuje smučanje in konjeništvo. Tekač se poganja s palicami in smučmi, konj ali pes pa s svojim vlečenjem doda na moči in hitrosti gibanja. Beseda »skijoring« izhaja iz norveščine in pomeni vožnjo na smučeh.



Domačini in obiskovalci so se minuli konec tedna zbrali v ameriškem gorskem mestecu Leadville na 72. različici tekmovanja Leadville Skijoring, ki se vsako leto odvija po glavni aveniji Harrison. Mestece z nekaj več kot 2600 prebivalci, je najvišje ležeče mesto v ZDA, saj se nahaja na 3094 metrih nadmorske višine.



Skijoring, ki izvira iz Skandinavije, kjer v originalni različici smučarja vleče pes, se je skozi leta v ZDA prilagodil tako, da v novodobni različici na 3000 metrov dolgi progi smučarja vleče konj, samo tekmovanje pa na poti do cilja vključuje spektakularne skoke, slalom in zbiranje obročkov. Leadville organizira to nenavadno zimsko tekmovanje, ki je prava paša za oči, že od leta 1949.



V galeriji si lahko ogledate utrinke iz omenjenega tekmovanja.