Skriti pogovori iz Bele hiše: kako je Fauci zaman prepričeval Trumpa

Senator Rand Paul, republikanec iz Kentuckyja, je objavil vrsto dnevniških zapisov, ki jih je dr. Anthony Fauci napisal med pandemijo koronavirusa. Dokument obsega kar 1141 strani, na spletu pa se ni pojavil slučajno.

Fauci bo namreč v sredo zaslišan pred Odborom senata za domovinsko varnost in vladne zadeve, kjer bo sodeloval tudi Paul. Nekdanjega direktorja Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni (NIAID) bodo zaslišali o tem, kaj naj bi vedel in česa ne o koronavirusu in samem izvoru pandemije.

Paul in Fauci se že leta prerekata glede izvora virusa. Fauci trdi, da znanstveni dokazi kažejo na prenos virusa iz živali na prvega človeškega gostitelja, nato pa se je razširil po svetu s človeka na človeka. Na drugi strani je Paul prepričan, da so virus ustvarili v laboratoriju. Zraven namiguje, da so Fauci, njegovi kolegi in nekatere zvezne agencije prikrivale vse dokaze, da je virus dejansko nastal v laboratoriju.

Karkoli; branje Faucijev dnevniških zapisov je zanimivo in tudi zabavno početje, saj lahko vidimo, kako je potekala njegova tedanja komunikacija z ameriškim predsednikom. Donalda Trumpa je denimo označeval za »nakladajočega«, »norega«, »obupanega«, »nerodnega«, »nesposobnega«, »idiota«, »resnično zadrego«, »popolnoma norega« in »resnično zoprnega najstnika«.

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Beležil je tudi vse interakcije s Trumpom, med drugim, kako je potekal prvi nočni klic, ko je ameriški predsednik »želel govoriti o situaciji s koronavirusom na splošno«.

»Približno 20–25 minut,« je zapisal Fauci, »sem ga prepričeval [Trumpa], naj ne podcenjuje resnosti situacije, saj bi bilo, če bi se situacija poslabšala, videti, kot da vse skupaj prikriva. Z njim sem se celo pogovarjal s političnega vidika, da bi bile njegove možnosti za ponovno izvolitev zmanjšane, če bi podcenjeval morebitno širjenje virusa v ZDA. Povedal sem mu, da je bolje, če reče, da se lahko soočimo z resnimi težavami. In četudi bo borza še naprej padala, bodo ljudje videli, da je iskren, zato ga bodo spoštovali.«

»Mislil sem, da je slišal, kar sem rekel, a naslednji dan je situacijo spet podcenjeval,« je še zapisal Fauci, ki je obžaloval Trumpovo neumno obsedenost z »gledanostjo in publiciteto. Vedno je želel dve konferenci na dan – eno dopoldan in eno zvečer«.