Skrivnost Amelie Earhart ostaja nerešena

Odprava na odročni pacifiški atol Nikumaroro, del otoške države Kiribati, kjer so raziskovalci iskali domnevne ostanke letala Amelie Earhart, se je končala brez uspeha. Ugotovili so, da predmet na satelitskih posnetkih na polotoku Taraia, za katerega so upali, da so razbitine letala slovite pilotke, najverjetneje sestavljajo ostanki velikih dreves. Ko je ekipa prispela na kraj, je večina materiala že razpadla ali ga je odplaknilo morje, ostal je le še del v obliki črke Y. Sprva je raziskovalce zavedla svetleča površina predmeta in domnevali so, da bi lahko šlo za kovino. Podrobnejša preiskava je pokazala, da je les prekrit s karbonatno bleščečo plastjo, podobno oblogo pa so našli tudi na drugih predmetih v okolici. Sedemnajstčlanska odprava pod vodstvom Steva Schultza z univerze Purdue ...