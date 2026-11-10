Skrivnost dolgega življenja? Ne jemlji ga preveč zares

Willie Nelson je v nedavnem intervjuju za Guardian priznal, da je v življenju preveč kadil, pil in pojedel preveč tablet, kar seveda zveni smešno, saj je star 93 let in je še vedno v odlični formi, še vedno namreč nastopa in snema albume. Country legenda, ki je ustvarila nekaj nalepših balad od Crazy do Always on My Mind je preživela marsikaj, a danes pravi, da je skrivnost dolgega življenja morda preprostejša, kot si mislimo: »Predstavljaj si, kaj si želiš, potem pa se umakni s poti. In predvsem se prepričaj, da si res želiš tisto, za kar prosiš.«

Nelson res nikoli ni bil zgled zdravega življenjskega sloga. »Vse sem delal narobe. Če je bilo nekaj odstvetovano, sem to naredil. Če je bilo res narobe, sem ponovil,« se smeji. Leta 1978 je opustil alkohol in druge droge, četudi, kot prizna, je s kajenjem konoplje prenehal šele pri 86 letih zaradi težav s pljuči, zamenjal jo je z uživanjem izdelkov s THC in CBD.

A morda je njegova prava skrivnost nekje drugje. Nikoli namreč ni izgubil radovednosti, smisla za humor in veselja do ustvarjanja. Glasba ga še vedno osrečuje pred nastopom, med njim in po njem. V družbi prijateljev rad igra poker ali domine, klepeta in se ne obremenjuje s tem, da bi moral biti vedno v središču pozornosti.

Pomembno mesto v njegovem življenju ima tudi ljubezen. Z ženo Annie sta skupaj že štiri desetletja. »Ona je moja najboljša prijateljica. Poskrbi za vse, kar potrebujem,« pravi.

Glede svoje dolgoživosti prizna, da je imel srečo. Preživel je prijatelje, s katerimi je nekoč delil odre, med njimi Johnnyja Casha, Waylona Jenningsa in Krisa Kristoffersona. Na vprašanje, ali razmišlja o smrti, odgovori z značilno lahkotnostjo: vsi bomo nekoč umrli, zato ni tako pomembno, koliko časa imamo, temveč kako ga živimo.

V zadnjem letu je odigral kar 36 koncertov, med drugim je nastopil tudi na tradicionalnem festivalu Farm Aid, ki ga je leta 1985 ustanovil skupaj z Neilom Youngom in Johnom Mellencampom. Festival pomaga ameriškim kmetom, ki se znajdejo v finančnih težavah ali jih prizadenejo naravne nesreče. Willie je v intervjuju tudi razkril, da se je nekoč za dva tedna zaposlil v Trumpovem igralniškem letovišču v Atlantic Cityju. Za nastope je dobil dobro plačilo, s Trumpom pa sta se tudi osebno srečala. Danes se, kot pravi, politično ne strinjata skoraj v ničemer, vendar Trump še vedno ceni njegovo glasbo. Nelson je ob tem poudaril, da je v življenju videl že toliko predsednikov, da ve: politiki prihajajo in odhajajo, glasba pa ostaja.