Skrivnostni detektiv iz Louvra je petnajstletnik

Identiteta čednega domnevno francoskega detektiva s fedora klobukom, prijel se ga je vzdevek fedora man, ki se je oktobra znašel v Parizu sredi senzacionalne kriminalke – znameniti muzej Louvre je bil tarča spektakularnega ropa, tatovi so iz muzeja odnesli dragocene kronske dragulje, ukradenih osem kosov nakita iz 19. stoletja, ki so pripadali francoski kraljevi oziroma cesarski družini –, je razkrita.

Pedro Elias Garzon Delvaux je sprožil norijo, ko so ga 19. oktobra, takoj po neverjetni tatvini, ujeli v rjavem klobuku, v modnem telovniku in elegantni kravati, medtem ko je vihtel dežnik z lesenim ročajem in z resnim izrazom na obrazu ob policistih, ki so varovali vhod v svetovno znano pariško umetniško meko.

Toda kostumirani detektiv je do zdaj skrival svoj prav obraz. »Nisem hotel takoj povedati, da sem to jaz,« je v intervjuju za Associated Press povedal, tudi ta podatek je šokanten, komaj 15-letni francoski najstnik. Delvaux je zatrdil, da je tistega dne muzej obiskal s starši in da sploh ni vedel, da se je tedaj zgodil spektakularen rop, ko ga je v fotografski objektiv ujel francoski fotograf Thibault Camus.

Skrivnost kostumirane detektivke je razkrita

Delvaux je oboževalec detektivov Sherlocka Holmesa in Hercula Poirota ter pravi, da pogosto obiskuje šolo v oblačilih, ki so navdihnjena s 40. leti prejšnjega stoletja. Njegova celotna oprava vključuje telovnik Yves Saint Laurent, ki si ga je sposodil od očeta, suknjič, kravato, hlače Tommy Hilfiger in rusko uro. Delvaux je povedal, da nosi fedoro le ob vikendih, praznikih in obiskih muzejev. Mimogrede fedora oziroma fedorin klobuk je mehki klobuk s sredinsko vdolbino na vrhu in dvema gubama spredaj. Običajno je narejen iz filca, ima srednje širok krajec in trak okoli oboda.

Mladenič je povedal, da mu je štiri dni po tem, ko je njegova fotografija postala viralna, prijatelj poslal sporočilo in ga vprašal, ali je novi najbolj znani detektiv na svetu. Ljudje so mi rekli: »Postal si zvezda. Osupnil sem, da lahko z eno samo fotografijo v nekaj dneh postaneš viralen.«

Najstnik je povedal, da je sprva skrival svojo zasebnost za družbenih omrežjih, da bi se izognil neželeni pozornosti. Mnogi na spletu so trdili, da je fotografija morda umetno ustvarjena. Potem ko je več dni pustil, da okoli fotografije krožijo najrazličnejše teorije, je stopil v središče pozornosti. »Prišli so novinarji in povedal sem jim, koliko sem star. Bili so izjemno presenečeni,« je dejal Delvaux. Skrivnost kostumirane detektivke je razkrita.