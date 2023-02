Skrivnostno izginotje: nenadoma in brez pojasnila

Z investicijske banke China Renaissance Holdings so sporočili, da zadnje dni ne morejo priklicati direktorja Bao Fana, enega od največjih kitajskih milijarderjev. Najava je povzročila zaskrbljenost zaradi morebitnih posledic za finančni sektor, po novici je vrednost delnic družbe že včeraj v Hongkongu padla za 50 odstotkov, je poročal CNN.

Bao Fan po poročanju BBC slovi kot titan, kot vodilni posrednik pri odmevnih poslih, vključno z naložbo največjega prodajalca videoigric Tencet v spletno podjetje JD.com ter združitvami ponudnikov prevozov Didi in Kuaidi, ponudnikov oglasnih mest 58.com in Ganji ter vodilnih podjetij za dostavo hrane Meituan in Dianping. Preden je leta 2005 ustanovil China Renaissance, je delal v investicijskih bankah Morgan Stanley in Credit Suisse ter kot svetovalec na borzah v Šanghaju in Shenzhenu.

Več primerov

Vse to spominja na druge vplivneže, ki so v tej komunistični državi nenadoma in brez pojasnila izginili. V več primerih so bili osumljeni ali vključeni v preiskave korupcije, prikrivanja davkov ali drugih kršitev. Konec leta 2020 je ustanovitelj Alibabe Jack Ma za tri mesece izginil iz javnosti, potem ko je kritično komentiral tržne regulatorje, tistega leta je izginil tudi nepremičninski tajkun Ren Zhiqiang, potem ko naj bi spregovoril o ravnanju kitajskega voditelja Xi Jinpinga v pandemiji covida-19. Obsojen je bil na 18 let zapora zaradi korupcije. Leta 2017 je bil aretiran Xiao Jianhua, eden od najbogatejših Kitajcev, ki je nadzoroval Tomorrow Holdings, avgusta lani je bil obsojen na 13 let zapora. Leta 2015 je za več dni izginil ustanovitelj multinacionalke Fosun Guo Guangchang, znan kot kitajski Warren Buffett.