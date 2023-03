Skupna tožba slavnih proti Daily Mailu

Britanski princ Harry se jevčeraj nepričakovano pojavil na londonskem sodišču, kjer se je udeležil sodne obravnave v zvezi z njegovo tožbo proti podjetju Associated Newspapers. Podjetje, ki izdaja tabloid Daily Mail, zaradi domnevnega kršenja pravice do zasebnosti toži več znanih obrazov. Harry, ki z družino živi v Kaliforniji, je tožbo vložil skupaj z igralkama Liz Hurley in Sadie Frost, pevcem Elton Johnom in njegovim možem Davidom Furnishem ter Doreen Lawrence, mamo leta 1993 umorjenega najstnika Stephena Lawrenca.

Igralka Sadie Frost je prav tako med tožniki. Foto Henry Nicholls Reuters

Ta skupina je tožbo vložila lani, ko naj bi pridobili dokaze, da so zaposleni v podjetju Associated Newspapers nameščali prisluškovalne naprave v njihova osebna vozila in domove, najemali zasebne preiskovalce ter snemali njihove zasebne telefonske pogovore. Podjetje Associated Newspapers je obtožbe seveda zanikalo in jih opisalo kot »nesmiselno obrekovanje« ter »vnaprej načrtovan in orkestriran poskus,« da bi časnik Daily Mail poskušali vplesti v škandal, podoben britanskemu škandalu z vdiranjem v telefone iz leta 2006.

Doreen Lawrence, mama leta 1993 umorjenega najstnika Stephena Lawrenca.Foto Justin Tallis Afp

Omenjeni škandal je izbruhnil pred 17 leti ob razkritju, da so novinarji časopisa News of the World, ki je bil v lasti Ruperta Murdocha, vdirali v glasovno pošto kraljeve družine, slavnih osebnosti in žrtev umorov, zato so tabloid ukinili.

Prisluškovanje, vdiranje v telefone

Škandal je Veliko Britanijo pretresal več let. Privatni detektiv in nekdanji uslužbenec obveščevalne službe MI5, je takrat v javnosti priznal, da je več let delal za propadli tabloid News of The World in je na zahtevo različnih novinarjev sledil in nadziral preko 90 ljudi, ki so bili kakorkoli zanimivi za javnost. Kasneje se je izkazalo, da so novinarji tednika informacije o znanih osebnostih in žrtvah pridobivali s prisluškovanjem in vdiranjem v mobilne telefone. Med drugimi tudi obema britanskima princema. Medijski mogotec Rupert Murdoch, in njegove medijske korporacije so se takrat znašle pod drobnogledom britanskih in ameriških oblasti. Meghan in Harry sta do sedaj sprožila že kar nekaj sodnih bitk proti medijem.

Meghan je na primer zaradi objave zasebnega pisma očetu Thomasu Marklu tožila Mail on Sunday. V tem pismu je očeta prosila, naj neha lagati, zavajati javnost in ji povzročati bolečino. Časopis pa je objavil zgolj dele pisma, tako da so bili iztrgani iz konteksta in prirejeni, da so ustrezali njihovi agendi. Konec lanskega leta pa se je tabloid The Sun javno opravičil za kolumno v kateri je ljubitelj avtomobilizma in novopečeni kmet Jeremy Clarkson izrazil sovraštvo do vojvodinje Meghan Markle. O tej sovražni kolumni so govorili celo v parlamentu. Clarkson se sicer ni opravičil, je pa obljubil, da bo v prihodnje bolj previden.