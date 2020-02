FOTO:Slačifant nič več reva

Zaslovel je v vlogi slačifanta, nato je igral nerodnega policista, ki ni znal govoriti z mehiškim naglasom, Tarantino ga je postavil za vodjo morilske tolpe. Čeprav mu kritiki večkrat očitajo, da je zgolj privlačen, ne pa tudi dober igralec, jev zadnjem desetletju močno zaznamoval Hollywood. Pred kratkim se je vrnil – k. Pri bržčas najslavnejšem mojstru preživetja je prvič nastopil pred petimi leti, ko sta skupaj pohajkovala po kalifornijskem nacionalnem parku Yosemite. »Mogoče je v Hollywoodu res faca, vendar pri meni bo imel samo en poskus – brez kaskaderjev,« je tedaj v kamero vpil Grylls, preden sta vstopila v helikopter, iz katerega sta kasneje s saltom nazaj skočila v jezero.Tokrat sta se odpravila v norveško pokrajino Gloppedalsur, kjer je moral Tatum prestati urjenje po metodah vojne mornarice ZDA. Med drugim je moral tri minute trenirati v ledeno mrzli vodi in dokazati, ali v tem času hladna (p)ostane tudi njegova glava – ali lahko trezno razmišlja v ekstremnih okoliščinah.»Sanja se mi ne, kako se bom odrezal. Vem samo, da možgani včasih ne delujejo najbolje, če je zunaj premrzlo,« je povedal filmski igralec, preden sta se z Gryllsom podala v reko. Po treningu je bil zadovoljen: »Nekaj časa nisem bil prepričan, ali bom zdržal, saj me je zelo zeblo. Na filmskih snemanjih v teh primerih običajno vskoči kaskader, zaradi česar se počutim kot reva. Zato sem vesel, da ga tokrat ni bilo.«Bear Grylls v oddaji V divjini z Bearom Gryllsom od leta 2014 gosti filmske zvezdnike – pri njem so nastopili, »Stotnica Marvel«… pa tudi druge slavne osebnosti, denimo nekdanji ameriški predsednikin košarkar