    Svet so ljudje

    Slovenci moramo negovati svoje šole, društva, medije, podjetnost in ozemlje

    Fabio Pahor je predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Italiji in z družino izjemno aktiven tudi zunaj poslovnega sveta.
    Fabio Pahor je letos postal predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Italiji. Foto Damjan Balbi
    Fabio Pahor je letos postal predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Italiji. Foto Damjan Balbi
    Rok Tamše
    18. 10. 2025 | 09:00
    10:05
    Vodenje Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) v Italiji je letos spomladi prevzel Fabio Pahor, ugleden podjetnik iz zamejstva. Ob uspešni poslovni poti si skupaj s svojo družino in rojaki onstran zahodne državne meje prizadeva tudi za ohranjanje slovenske kulture in jezika ter povezovanje in krepitev slovenske skupnosti s številnimi aktivnostmi.

    Slovenci živijo v tržaški, goriški in videmski pokrajini, po različnih ocenah naj bi jih bilo med 30.000 in 50.000. Razpon je širok, ker uradni popis ne obstaja. Prav tako so desetletja sobivanja z Italijani in drugimi manjšinami prispevala k močni asimilaciji prebivalstva, veliko je mešanih zakonov, pri tem pa se narodnostno opredeljevanje precej spremeni. Živi se multikulturnost v polnem pomenu besede.

    S svojo ekipo v podjetju FerroJulia, ki se ukvarja s prodajo in distribucijo industrijskega orodja. Foto Henrik Sturman
    S svojo ekipo v podjetju FerroJulia, ki se ukvarja s prodajo in distribucijo industrijskega orodja. Foto Henrik Sturman

    »Pri nas so razmere še kar dobre, slovenska manjšina ima svoje vrtce, osnovne in srednje šole, višjo srednjo šolo, žal pa še nimamo slovenske univerze. Izobraževanje je izjemno pomemben dejavnik za razvoj in obstanek našega jezika in kulture. Naše izobraževalne ustanove so na zelo visoki ravni, v zadnjih letih se veselimo tudi otrok iz italijanskih družin, ki obiskujejo slovenske vrtce in osnovne šole, potem pa se začnejo izobraževati v italijanskih ustanovah. To je dodatna potrditev, da so naše šole kakovostne, veseli pa smo tudi, da se Italijani odpirajo do slovenske manjšine,« pravi Fabio Pahor.

    Širitev družinskega podjetja

    »Moja družina izvira z goriškega Krasa, iz Jamelj po očetu, po mami pa iz Doberdoba oziroma Poljan. Po drugi svetovni vojni se je mamina družina preselila na Laško, torej na območje Tržiča in Ronk, saj se je tam razvijala industrija, ki je ponujala delovna mesta, na Krasu pa je bilo kmetijstvo v zatonu. Leta 1971 smo se z Laškega preselili v Devin. Starši so želeli, da otroci odraščamo v slovenskem okolju in da bi bili tudi sami bolj vključeni v slovensko skupnost. Imam še tri sestre in brata, vsi smo najprej obiskovali vrtec in osnovno šolo v Devinu, v Nabrežini pa srednjo šolo. Na višjo srednjo šolo smo hodili v Trst, potem pa je vsak od nas izbral svojo pot. Jaz sem obiskoval državni znanstveni licej Franceta Prešerna v Trstu, univerzitetni študij sem končal na fakulteti za sociologijo v Urbinu,« pripoveduje.

    Fabio Pahor je ponosen na svojo družino. Foto osebni arhiv
    Fabio Pahor je ponosen na svojo družino. Foto osebni arhiv

    Po študiju je začel delati v domačem podjetju. »Oče je že v 60. letih ustanovil gradbeno podjetje, potem se je ukvarjal z nepremičninami, z bratom sva začela delovati v tej panogi. Oče je v njej vztrajal, midva pa sva se najprej preusmerila v trgovino in nato razvila še cel kup drugih dejavnosti. Imamo trgovino na drobno in debelo z orodji za industrijo, v skupini Pahor Group so tudi turistične zmogljivosti, torej hoteli in restavracije, prav tako imamo kmetijsko posestvo Kohišče v Devinu, kjer med drugim pridelujemo vino. Odprli smo podružnice v nekdanjih republikah Jugoslavije, delujemo v BiH, Srbiji, Severni Makedoniji in na Kosovu, kjer smo se ob distribuciji industrijskega orodja usmerili tudi v avtomehanične delavnice in vulkanizerstvo. Na slovenskem trgu poslujemo neposredno iz zamejstva. V Milanu deluje naš logistični center za oskrbo severnega dela Italije. Pahor Group ima okoli 70 sodelavcev, letni promet je okoli 50 milijonov evrov,« našteva prvi mož stanovske organizacije podjet­nikov, obrtnikov, trgovcev in samostojnih podjetnikov ter ustanovitelj podjetja Ferro­Julia, ki se ukvarja z distribucijo orodij za industrijo po Italiji in državah Zahodnega Balkana.

    Fabio Pahor goji odlične odnose z zaposlenimi v družinskem podjetju. Foto Henrik Sturman
    Fabio Pahor goji odlične odnose z zaposlenimi v družinskem podjetju. Foto Henrik Sturman

    »Tudi slovenska gospodarska dejavnost v Italiji je v dobri kondiciji in se kakovostno razvija. Med Slovenci sicer ni velikih industrialcev, smo pa prisotni v majhnem in srednjem podjetništvu, in to v vseh panogah, od trgovine do obrtništva, gostinstva in turizma,« razkrije Pahor, ki se še zdaleč ne posveča zgolj poslu.

    Med odprtjem trgovine Hobby Brico Foto osebni arhiv
    Med odprtjem trgovine Hobby Brico Foto osebni arhiv

    »Na kulturnem področju smo Slovenci v zamejstvu zelo dejavni, veliko je kulturnih društev in pevskih zborov. Zavedamo se, da vse to pripomore k ohranjanju naše dediščine, hkrati pa s tem prispevamo k sobivanju z Italijani in drugimi manjšinami. Skoraj vsaka vas ima športno društvo, v nekaterih panogah Slovenci zelo izstopajo tudi na državni ravni, predvsem v košarki, odbojki, namiznem tenisu in kotalkanju,« pravi Pahor, ki je član pevskega zbora Fantje izpod Grmade, pojejo tudi vse tri njegove hčerke.

    Tesne vezi z matično domovino

    »Z ženo Vlasto, ki prihaja iz Števerjana z italijanske strani Brd, sva od mladih nog aktivna v naši skupnosti, to so povsem normalno prevzele tudi hčerke. Vse so študirale v Ljub­ljani. Nina je poročena, ostala je v Ljubljani in dela na SAZU, zdaj opravlja doktorat, saj je raziskovalka na oddelku za slovenistiko in primerjalno jezikoslovje na filozofski fakulteti. Ivana se ukvarja z marketingom, veliko potuje, Petra pa še študira na pedagoški fakulteti, a hkrati že poučuje, saj občasno nadomešča kolege na naši šoli v zamejstvu,« ponosno razloži sogovornik.

    Fabio (v zgornji vrsti na sredini) je član pevskega zbora Fantje z Grmade. Foto osebni arhiv
    Fabio (v zgornji vrsti na sredini) je član pevskega zbora Fantje z Grmade. Foto osebni arhiv

    Zaradi skladne in povezane družine se lažje kosa z vsemi poslovnimi izzivi na zahtevnem trgu, ob obveznostih v Pahor Group ima veliko odgovornost tudi na čelu Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ). »Združenje med drugim pomaga slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti na italijanski trg. Z našim hčerinskim podjetjem Servis poskrbimo za stranke iz Slovenije in Italije, saj razumemo partnerje na obeh straneh. Imamo izkušnje in znanje na obeh trgih, ustvarjamo most med slovenskim in italijanskim gospodarstvom, seveda pomagamo tudi italijanskim podjetjem, ki nameravajo poslovati v Sloveniji. Med našimi strankami je tretjina italijanskih in dve tretjini slovenskih. Mi se bolj oglašujemo v Sloveniji, saj imajo v Italiji kar nekaj sorodnih organizacij, ki so specializirane za vstop na tuje trge. A nas tudi oni večkrat vprašajo za informacije oziroma nasvet glede Slovenije. Sem prihajajo v glavnem servisna podjetja iz Italije, Slovenija je zanje zanimiva z davčnega vidika. Italijani so vlagali tudi v industrijo, primer je podjetje Aquafil, ki je odkupilo Yulon. V obratni smeri so v ospredju transportne družbe iz Slovenije in Hrvaške, gradbena podjetja (podizvajalci), nekaj je trgovin, na primer mesar Prunk, ki zelo uspešno posluje v središču Trsta,« razkriva Pahor, ki deluje kot nekakšna poslovno-kulturna dvoživka.

    Brata Fabio in Marko Pahor na posestvu Kohišče skrbita tudi za čebeljo družino. Foto osebni arhiv
    Brata Fabio in Marko Pahor na posestvu Kohišče skrbita tudi za čebeljo družino. Foto osebni arhiv

    »Živimo in delamo v italijanskem okolju, sam 12 ur na dan razmišljam v italijanščini, zrasli smo z italijansko poslovno kulturo, poznamo tudi slovensko. Je pa zanimivo, kako je človek ves čas nekako razdvojen, seveda je drugače, ko greš poslovat v Milano ali Ljubljano, odnos do posla je pač različen. Italija je po zapletenosti birokratskega sistema verjetno ena najzahtevnejših držav na svetu. V Sloveniji so nekatere stvari boljše, druge zahtevnejše, je pa res, da smo v zadnjih letih dobili cel kup administrativnih normativov in birokratskih zahtev, kar zmanjšuje konkurenčnost podjetnikov na trgu,« pojasni Pahor, ki zelo pozitivno govori o odnosu matične domovine do njihove skupnosti.

    Podpora politike

    »Zelo dobro sodelujemo z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, uradom za zamejce po svetu in ministrstvom za kulturo. Slovenija ima zelo tvoren odnos do manjšin v zadnjih 20 letih, sicer pa je bilo že od osamosvojitve države povsem drugače kot prej. Morda nam včasih zmanjka enotnosti, a je ob vsej raznolikosti to normalno, pomembno je, da sledimo skupnim ciljem. V zadnjem obdobju je bila velika zadeva vrnitev Narodnega doma v Trstu, ki je spet v lasti slovenske narodne skupnosti. Politika je veliko pripomogla k temu, a so si za to že od nekdaj prizadevali zamejski Slovenci, aktivni in učinkoviti sta bili tudi obe naši krovni organizaciji,« poudarja sogovornik.

    Sedež podjetja FerroJulia v Tržiču Foto osebni arhiv
    Sedež podjetja FerroJulia v Tržiču Foto osebni arhiv

    »Obstajali bomo, če bomo ohranili jezik in kulturo, če bomo imeli šole, društva in svoje medije, pa tudi, če bomo obvladali svoje ozemlje. Moramo biti prisotni in uspešni v skrbi za razvoj, politika nam mora pri tem pomagati, po gospodarski plati pa je ob SDGZ na našem območju dejavna še Kmečka zveza. Obe organizaciji po svoje prispevata k vsestranskemu razvoju. Na Krasu v zadnjih 10, 15 letih zaznavamo trend vračanja k naravi, kar je zelo pozitivno. Mladi rodovi iščejo nove izzive v kmetijstvu, pridelujejo vino, sir in drugo. Mi jim med drugim pomagamo pri spoznavanju s podjetništvom, promociji in trženju. Zato radi vidimo, da pridejo v naše kraje na obisk rojaki iz domovine, da spoznajo naše življenje in vidijo, kaj ustvarjamo, pridelujemo,« razloži Fabio Pahor.

    Družina Pahor skupaj s sodelavci vsako leto maja organizira pohod Kohišče, enogastronomski, zgodovinski in didaktični pohod, dolg 10 kilometrov, med katerim obiskovalci spoznavajo lepote, znamenitosti in prehranske dobrote Krasa v okolici Devina. Foto osebni arhiv
    Družina Pahor skupaj s sodelavci vsako leto maja organizira pohod Kohišče, enogastronomski, zgodovinski in didaktični pohod, dolg 10 kilometrov, med katerim obiskovalci spoznavajo lepote, znamenitosti in prehranske dobrote Krasa v okolici Devina. Foto osebni arhiv

    Prav njegova družina skupaj s sodelavci vsako leto maja organizira pohod Kohišče, enogastronomski, zgodovinski in didaktični pohod, dolg 10 kilometrov, med katerim obiskovalci spoznavajo lepote, znamenitosti in prehranske dobrote Krasa v okolici Devina.

    Obiskovalci so navdušeni nad osupljivimi razgledi na pohodu Kohišče. Foto osebni arhiv
    Obiskovalci so navdušeni nad osupljivimi razgledi na pohodu Kohišče. Foto osebni arhiv

    MED9Fabio PahorDevinTrstItalijaSlovenciSredozemlje

