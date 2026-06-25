Slovenka, ki je prepričala eno najboljših glasbenih univerz v ZDA

Slovenska pevka Veronika Strnad je s svojim glasom in talentom prepričala sprejemno komisijo ene najuglednejših ameriških glasbenih univerz Berklee College of Music v Bostonu, kjer je nekoč študiral tudi eden najbolj prepoznavnih slovenskih pevcev. V pogovoru za Oniplus razkriva, kako je videti študij v izjemno konkurenčnem okolju, kaj jo je najbolj presenetilo v Ameriki in zakaj se tam počuti ustvarjalno svobodno.

Na Berklee College of Music se vsako leto želi vpisati na stotine nadarjenih mladih glasbenikov z vsega sveta, le redkim pa uspe prepričati komisijo. Med njimi je tudi Veronika Strnad, ki je svojo priložnost dobila predvsem zaradi izjemnega glasu in predanosti glasbi. Danes ustvarja v Bostonu, kjer jo obkrožajo ambiciozni vrstniki, profesorji z bogatimi izkušnjami in okolje, ki spodbuja sodelovanje namesto tekmovalnosti.

V iskrenem pogovoru pripoveduje o zahtevnem sprejemnem postopku, vsakdanu na prestižni univerzi, razlikah med slovenskim in ameriškim študijem ter o tem, kako pomembno je verjeti vase tudi takrat, ko se znajdeš med najboljšimi mladimi glasbeniki z vsega sveta.

Preberite celotni intervju na Onaplus.si.