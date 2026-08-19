Slovenska oblikovalka ruši modna pravila: Kdo pravi, da se to ne spodobi?

Kaj je primerno obleči za v trgovino in kaj za večerni dogodek? Za modno oblikovalko Anjo Medle, ki stoji za znamko Medle Brand, je takšno razmišljanje že nekoliko preživeto. Dober kos bi moral ženski dopuščati, da ga nosi po svoje – danes s kavbojkami, jutri s petami, predvsem pa brez pretiranega razmišljanja o tem, kaj se »spodobi«.

V intervjuju za Onoplus je spregovorila o tem, zakaj ima raje premišljeno pretiravanje kot varno estetiko, kako je lahko tudi kič eleganten in zakaj se ne strinja povsem niti z danes tako priljubljeno predstavo o kapsularni garderobi.

Razkrila je tudi, kateri kos bi po njenem mnenju v omari brez težav preživel desetletje, zakaj je oblačilo po meri kljub višji začetni ceni lahko bolj smiselna izbira od hitre mode ter kako umetna inteligenca že spreminja študij modnega oblikovanja.

Celoten intervju z Anjo Medle preberite na Onaplus.si.