Slovenske težave Jona Voighta

AFP Igralka in humanitarka Angelina Jolie z očetom ni v najboljših odnosih. FOTO: AFP / Carl Court

Paparaci so v trgovini v Sherman Oaksu, v predmestju Los Anglesa, v objektiv ujeli 81-letnega oskarjevca, očeta še bolj znane igralke, humanitarke in nekdanje soprogeZanimiv je bil Voightov nakup, v vrsti pred blagajno je namreč potrpežljivo čakal s polno košarico papirnatih brisač za roke. V ZDA si očitno ljudje karantene ne predstavljajo brez civilizacijske pridobitve, imenovane toaletni papir, povsem identična pa je tudi situacija na južni strani Alp, ker se je bilo ta konec tedna do toaletnega papirja prebiti skoraj težje kot do zdravnika.Toaletnega papirja je začelo primanjkovati tudi na drugi strani Atlantika, zato se je igralec pač znašel z nakupom najbolj podobnega izdelka.Jon Voight, ki je oskarja osvojil leta 1978 za glavno vlogo v filmu Vojakova vrnitev (Coming home), ima poleg Angeline Jolie (44) tudi sina, igralca in producenta(46).Oba sta se rodila v zakonu s francosko igralko, s katero sta bila poročena med letoma 1971 in 1980. S slavno hčerko nista v najboljših odnosih, saj mu Angelina ni nikoli odpustila, da je bil nezvest njeni mami, ki je leta 2007 izgubila boj z rakom.Hollywoodski zvezdnik, med drugim znan po vlogah v filmih Polnočni kavboj, Odrešitev in Ray Donovan, je tudi velik podpornik ameriškega predsednika. Januarja 2017 je na Trumpovi inavguraciji dejal, da je novi ameriški predsednik »božji odgovor na vse naše molitve«.Maja lani je svojega predsednika podprl tudi z videom, ki ga je objavil na twitterju. Trumpa je imenoval za »največjega ameriškega predsednika po«.