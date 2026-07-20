Slovenski menedžer prevzel visoko mednarodno funkcijo, napoveduje prevzeme

Kanadsko-ameriško podjetje SureWerx, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev osebne varovalne opreme (PPE), varnostnih izdelkov ter profesionalnega orodja, je za podpredsednika in generalnega direktorja za regijo Evropa, Bližnji vzhod in Afrika (EMEA) imenovalo Erika Pertota, ki je po rodu Slovenec. Na novem položaju bo odgovoren za rast poslovanja v Evropi, proizvodnjo ter prevzeme in združitve (M&A), poročal pa bo neposredno izvršnemu direktorju Scottu Dowellu. Pertot ima več kot 20 let mednarodnih izkušenj v industriji osebne varovalne opreme. Nazadnje je vodil globalni program za zaščitno obutev in zaščito pred padci v podjetju Protective Industrial Products (PIP), pred tem pa je zasedal več vodilnih položajev v Honeywell Safety Products. V karieri je vodil racionalizacijo produktnih ...