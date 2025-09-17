Slovita pisateljska imena pozivajo k humanosti

20 pisateljev, med njimi Nobelovi nagrajenci za književnost Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio in Abdulrazak Gurnah, s Pulitzerjevo nagrado ovenčani Viet Thanh Nguyen in literarna zvezdnica Sally Rooney, so francoskega predsednika Emmanuela Macrona pozvali, naj ponovno začene program za pomoč pri evakuaciji literarov iz Gaze.

Francoska vlada je namreč v začetku avgusta nenadoma ustavila program Pause za pomoč pisateljem in umetnikom v izrednih razmerah ter program evakuacije študentov, domnevno zaradi antisemitskih izjav palestinske študentke na spletu. »Kot pisatelji vas pozivamo, da čim prej obnovite to rešilno bilko in pozovete druge voditelje držav, naj ustvarijo podobne programe,« piše v pismu, ki so ga v petek poslali v Macronov urad. Med podpisniki so številna znana pisateljska imena, med njimi Naomi Klein, Leïla Slimani, Édouard Louis, Didier Eribon, Mathias Énard, Kapka Kassabova, Max Porter, Alain Damasio, Karim Kattan, Rashid Khalidi in Deborah Levy.

Program Pause sta leta 2017 ustanovila francoska vlada in prestižna javna visokošolska ustanova Collège de France, z namenom, da bi pomagala tujim raziskovalcem, znanstvenikom, intelektualcem in umetnikom, ki se znajdejo v izrednih razmerah. Pomagajo jim z vizumi za bivanje v Franciji, ljudem v Ukrajini, Siriji, Afganistanu in drugih državah pa pomagajo tudi z materialno pomočjo.

Prvega avgusta je zunanji minister Jean-Noël Barrot napovedal, da so vse evakuacije prekinili, medtem ko francoske oblasti preiskujejo domnevno antisemitske izjave študentke, ki je julija iz Gaze prispela v Francijo. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 so v Franciji prek programa Pause in francoskega programa evakuacije študentov zatočišče zagotovili 31 palestinskim umetnikom, pisateljem in akademikom ter njihovim družinam. Prvega avgusta pa je zunanji minister Jean-Noël Barrot napovedal, da so vse evakuacije prekinili, medtem ko francoske oblasti preiskujejo domnevno antisemitske izjave študentke, ki je julija iz Gaze prispela v Francijo in naj bi jeseni začela študirati na Univerzi Sciences Po Lille.

»Prekinitev programov evakuacije na podlagi enega primera rasistične objave na družbenih omrežjih je oblika kolektivne kazni v času, ko bi morale vse podpisnice konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi Palestince rešile pred uničenjem, in bi morale zavrniti sodelovanje pri zločinih proti človeštvu,« so pisatelji zapisali v pozivu predsedniku Macronu in ga pozvali, naj nemudoma odpravi začasno ustavitev programa Pause. »Upamo, da bo Francija sledila humanističnim vrednotam,ki jih razglaša,« so še dodali.