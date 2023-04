Slovo človeka, ki je odkril Madonno in Ramonese

»Lahko bi bil boljši oče. Lahko bi bil boljši mož, ampak nisem imel izbire. Glavna stvar v mojem življenju je bila glasba in ta je bila na prvem mestu,« je v intervjuju za The Times povedal glasbeni založnik Seymour Stein, ki je v nedeljo zjutraj v Los Angelesu izgubil boj z rakom.

Soustanovitelj založbe Sire Records je eden najzaslužnejših za glasbeno kariero Madonne in skupin Ramones in Talking Heads, ameriškim poslušalcem pa je predstavil The Cure, Depeche Mode in The Smiths. Tudi v osmem desetletju življenja je bil aktiven lovec na nove glasbene talente.

FOTO: Eduardo Munoz Reuters

Že pri trinajstih je pisal glasbene ocene za revijo Billboard. Delal je v založbah King Records in Red Bird Records, leta 1966 pa je ustanovil Sire Records. Na priporočilo žene Linde je leta 1975 obiskal vaje skupine Ramones in izdal njihov debitantski album, pa tudi naslednjih deset, Linda pa je postala menedžerka skupine. Leta 1978 je založbo kupil Warner Bros., pod njenim okriljem pa so plošče izdajali The Smiths, Morrissey, Lou Reed, My Bloody Valentine in Brian Wilson.

Steinov največji komercialni uspeh je bila kraljica popa Madonna, s katero je podpisal pogodbo, ko je slišal demo posnetek pesmi Everyboy. Poklical jo je z bolniške postelje, ko je okreval po operaciji srca.

V svojih spominih Siren Song: My Life in Music opisuje, kako ga je v pankovski opremi obiskala na kardiološkem oddelku. »Praviloma sem pri umetnikih vedno previden, toda Madonna je imela večja jajca, kot če bi v sobo postavil štiri moške skupaj,« se je spominjal. V spominih je razkril tudi, da je ženi že pred poroko povedal, da je gej. Prijateljsko sta se razšla konec 70. let. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, ena je že pokojna, druga, Mandy Stein, pa je filmska režiserka.