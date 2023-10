Slovo filmske igralke Suzanne Somers

V nedeljo je zaradi posledic raka na dojki v umrla ameriška igralka in pisateljica Suzanne Somers, ki bi sicer prav danes praznovala svoj 77. rojstni dan. Igrala je v številnih televizijskih serijah in v filmih, kot sta Bullitt in Ameriški grafiti, za kožnim rakom pa je prvič zbolela že sredi svojih tridesetih. Uspešno se je ozdravila, vendar je leta 2000 zbolela za rakom na dojki. Ta se je vrnil pred tremi meseci, zaradi česar je morala prekiniti delo. »Odkar sem vzela dopust, vas je veliko vprašalo za več podrobnosti o mojem zdravju. Kot veste, sem imela raka na dojki pred dvema desetletjema in občasno se spet pojavi, jaz pa se z njim še naprej borim,« je zapisala na instagramu. »To zame ni novo ozemlje. Sem borka, ki si zna nadeti bojno opremo.«

Somersova se je rodila leta 1946 v kalifornijskem San Brunu. Prvič se je poročila že pri devetnajstih letih z Bruceom Somersom, s katerim sta se ločila tri leta kasneje. Leta 1977 se je poročila z Alanom Hamelom, ki je ostal ob njej do konca. Predvčerajšnjim je v njegovi prisotnosti umrla na svojem domu v Palm Springsu v Kaliforniji. Pokopali jo bodo v družinskem krogu še ta teden, žalna slovesnost pa bo novembra.

Igralsko kariero je začela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Med drugim je s Stevom McQueenom zaigrala v trilerju Bullitt. Zaslovela je z vlogo blondinke v filmu Georgea Lucasa iz leta 1973 Ameriški grafiti, čeprav je izrekla le en stavek. »Ljubim te,« so se glasile njene besede.

Pozneje je postala model revije Playboy in nastopala v številnih televizijskih serijah, kot so Rockfordovi dosjeji, Magnum Force in Mož za šest milijonov dolarjev.

Največji televizijsko vlogo je imela v komični seriji ameriške televizije ABC Trije so družba. Desetletja zatem je v pogovoru za Fox News priznala, da je v sodelovanje privolila samo zato, ker je bila brez denarja, sicer pa so ji šle vloge stereotipno neumnih blondink močno na živce.

»Vseskozi sem razmišljala, da najbrž motijo tudi ostale, in poskušala najti način, kako naj svoj lik naredim bolj všečen. Mislim, da mi je to uspelo,« je dejala. Leta 1981 so jo odpustili, ker je zahtevala enako plačilo, kot ga je prejemal glavni moški igralec John Ritter. Pri nas smo jo poznali predvsem iz serije Korak za korakom. Imela je tudi svojo pogovorno oddajo na televiziji, predstavo v Las Vegasu, pisala je knjige in prodajala športno opremo.