Slovo igralca, ki je zaslovel v enem najbolj romantičnih filmov v zgodovini

V starosti 82 let je umrl ameriški igralec Ryan O'Neal, ki je zaslovel v legendarnem filmu Ljubezenska zgodba, enem najbolj romantičnih filmov v zgodovini. Vloga mu je leta 1971 prinesla nominacijo za oskarja. Novico o njegovi smrti je z javnostjo na instagramu delil njegov sin Patrick O'Neal, ki je očeta opisal kot hollywoodsko legendo in dodal, da je bil vedno njegov junak. Vzrok O'Nealove smrti ni znan, se je pa v preteklosti boril z rakom – leta 2001 so mu diagnosticirali levkemijo, leta 2012 pa še raka na prostati.

Igralca je med zvezde izstrelila prav Ljubezenska zgodba režiserja Arthurja Hillerja. Film, posnet po istoimenskem romanu Ericha Segala, pripoveduje ganljivo zgodbo o študentu Harvarda, zaljubljenem v študentko iz delavskega razreda (igrala jo je Ali MacGraw), ki zboli za rakom.

Konec 70. let je njegova filmska slava počasi začela pojenjati, v medijih pa se je pojavljal predvsem še zaradi zasebnega življenja. FOTO: Ralph Gatti/Afp

Leta 1972 si je mednarodno prepoznavnost utrdil v komediji Zakaj te očka pušča samo? (What's Up, Doc?), v kateri je nastopil ob Barbri Streisand. Igralca sta znova združila moči leta 1979 v filmu The Main Event. O'Neala smo videli tudi v drugih uspešnicah, med drugim leta 1973 v komični drami Papirnati mesec (Paper Moon), v katerem je nastopil s hčerko Tatum O'Neal. Ta je za vlogo prejela oskarja za stransko vlogo in z desetimi leti postala najmlajša med igralci, ki je kadar koli prejela prestižni kipec, nominirana pa je bila tudi za zlati globus.

Leta 1975 je zaigral v zgodovinski drami Barry Lyndon kultnega režiserja Stanleyja Kubricka, dve leti pozneje pa v vojnem filmu Arnhemski most Richarda Attenborougha.

Poznan je bil tudi po dolgoletnem in divjem razmerju z igralko Farrah Fawcett. FOTO: Chris Delmas/AFP

Rodil se je leta 1941 v Los Angelesu materi igralki ter očetu scenaristu in romanopiscu. V šoli se je ukvarjal z boksom, kmalu pa dobil prve manjše televizijske vloge. Med drugim je nastopil v prvi odmevnejši ameriški limonadi Mestece Peyton (ki je na male zaslone priklenila tudi slovensko občinstvo), od koder je nato vstopil v svet filma.

Konec 70. let je njegova filmska slava počasi začela pojenjati, v medijih pa se je pojavljal predvsem še zaradi zasebnega življenja. Ryan O'Neal je bil dvakrat poročen – najprej z igralko Joanno Moore, s katero je imel dva otroka, tudi Tatum, nato pa z igralko Leigh Taylor-Young, s katero je imel sina Patricka. Poznan je bil tudi po dolgoletnem in divjem razmerju z igralko Farrah Fawcett.