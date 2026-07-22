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    Svet so ljudje

    Slovo jugoslovanske filmske in glasbene dive

    Nastopala po vsem svetu, tudi v pariški Olympii, kjer je pred občinstvo stopila kar 72-krat.
    Poslušalcem so ostale v spominu predvsem njene izvedbe ljudskih in romskih pesmi. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Poslušalcem so ostale v spominu predvsem njene izvedbe ljudskih in romskih pesmi. FOTO: promocijsko gradivo
    R. I.
    22. 7. 2026 | 11:22
    22. 7. 2026 | 11:23
    3:37
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    V 87. letu starosti umrla Olivera Katarina, ena najprepoznavnejših umetnic z območja nekdanje Jugoslavije. Vest je v torek sporočila njena družina, Filmski center Srbije pa jo je potrdil v sredo. Več srbskih medijev navaja, da je umrla po krajši bolezni, vendar družina podrobnosti ni objavila.

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    Še vedno živimo v času razpada Jugoslavije

    Rodila se je leta 1940 v Beogradu kot Olivera Petrović. Umetniško ime Katarina je prevzela po materi. Sprva se je vpisala na študij prava, nato pa je presedlala na igro. Kmalu se je izkazalo, da premore izjemen talent.

    Mednarodno prepoznavnost ji je prinesla vloga pevke Lenče v filmu Zbiralci perja režiserja Aleksandra Petrovića iz leta 1967. Film, v katerem je zapela romsko himno Đelem, đelem, je na festivalu v Cannesu prejel veliko nagrado žirije in nagrado kritikov. Naslednje leto je bil tudi med kandidati za oskarja za najboljši tujejezični film. Restavrirana različica se je leta 2017, pol stoletja po premieri, vrnila na Azurno obalo v programu Cannes Classics, projekcije pa se je udeležila tudi Olivera Katarina.

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    Vi Slovenci težko razumete našega srbskega revolucionarnega duha

    Vmes je nastopila v številnih filmih, denimo Ima ljubavi, nema ljubavi, Partizani in Goya ali težka pot spoznanja, vzporedno pa se je posvečala tudi pevski karieri. Poslušalcem so ostale v spominu predvsem njene izvedbe ljudskih in romskih pesmi. Nastopala po vsem svetu, tudi v pariški Olympii, kjer je nanizala vrsto nastopov; poznejši biografski zapisi navajajo, da je pred tamkajšnje občinstvo stopila kar 72-krat. »Medtem ko sem živela v Parizu, sem bila zaradi svoje lepote in drže zelo opazna, kar je bilo zelo nevarno. Ljudje so se nenehno rinili name. Resno se mi je dvoril rdečelasi monarh, čigar imena ne morem razkriti, ker je še vedno kralj države, a sem ga zavrnila, ker sem bila zaljubljena v Milana Galeta Muškatirovića, mojo prvo veliko ljubezen, slavnega vaterpolskega vratarja,« je zapisala v svoji biografiji Aristokratsko stopalo iz leta 2002.

    V njej je opisala tudi, kako je spoznala Josipa Broza Tita. Trdila je, da je bila Jovanka Broz ljubosumna nanjo in da so jo Titovi ljudje zastrupili. »Vedno se je lepo odzval, ko sem pela, in sem mu bila všeč na videz. Enkrat, ko sem se pojavila, ga je Jovanka sunila in rekla: 'Izvoli.' Tako sem slišala. Mogoče je bila ljubosumna, zdel se je kot ženskar, a je bil pravi moški, to zagotovo,« je dodala. »Dali so mi nekaj, od česar sem dobila rane v ustih. Grlo, usta, vse je bilo v ranah. Hranili so me po kapljicah,« je zapisala.

    Kljub temu je na jesen življenja živela v samoti, soočala pa se je tudi s finančnimi težavami. Kot so poročali srbski mediji, naj bi živela v najetem stanovanju v Beogradu in za plačilo računov razprodala pohištvo.

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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    Magazin

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