V prometni nesreči umrla pariška modna ikona in mož, filmski producent

Vodja odnosov z javnostmi pri Diorju Mathilde Favier, ki je veljala za pravo pariško modno ikono, in njen mož, nagrajeni francoski filmski producent Nicolas Altmayer, sta umrla v prometni nesreči na zahodu Francije, so danes sporočile lokalne oblasti, poroča AFP.

Nesreča se je zgodila že dan prej. Njuno vozilo je v ponedeljek popoldne med prehitevanjem drugega vozila trčilo v tovornjak, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, je povedal Nicolas Leclainche, namestnik državnega tožilca v Niortu v departmaju Deux-Sèvres.

Prepoznaven obraz Diorja

57-letna Mathilde Favier je vodila odnose z javnostmi pri luksuzni modni znamki Dior. V zadnjih 14 letih je postala prepoznavni obraz Diorjevih odnosov z različnimi vipovskimi gosti.

Njena tesna povezanost s svetom mode nikakor ni bila naključna, piše Le Parisien. Izhajala je iz družine, tesno povezane s pariškim ustvarjalnim okoljem. V knjigi Mathilde à Paris opisuje prav ta svet, v katerem so bili umetniki, modni oblikovalci, dekoraterji in druge osebnosti iz ustvarjalnih krogov del njenega vsakdana. V knjigi, ki je izšla leta 2024, je spregovorila tudi o svojem zasebnem življenju.

Portal The Gloss navaja, da je okoli sebe spletla krog prijateljic, med katerimi so nekatere najuglednejše osebnosti mesta na področju mode, lepote, umetnosti, notranjega oblikovanja in gastronomije. »Moje prijateljice prihajajo iz zelo različnih okolij, vse pa odlikujejo nadarjenost, domišljija, okus in prefinjenost,« je povedala..

Direktorica odnosov z javnostmi pri Diorju Mathilde Favier ob južnokorejski pevki in igralki Kim Jisoo na reviji ženske kolekcije Dior za pomlad in poletje 2025 v okviru pariškega tedna mode. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Strastno je ljubila življenje

Harper's Bazaar navaja, da je kariero začela že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pri modnih revijah, kot sta Glamour in Femina. Pozneje se je usmerila v odnose z javnostmi pri Pradi, leta 2011 pa se je pridružila Diorju kot direktorica odnosov z javnostmi za Dior Couture, kjer je tesno sodelovala z znanimi ambasadorkami znamke, med njimi z Rihanno, Natalie Portman in Jennifer Lawrence. Njena sestra Victoire de Castellane prav tako dela pri Diorju, kjer je kreativna direktorica visoke draguljarske umetnosti.

Bernard Arnault, izvršni direktor konglomerata LVMH, ki ima v lasti Dior, se je Favierjevi poklonil na Diorjevem računu na Instagramu. Zapisal je, da je »toliko let svojega življenja posvetila temu, da je svojo strast, energijo in talent namenjala Diorju«.

»Mathilde je strastno ljubila življenje. Z njenim odhodom Dior izgublja izjemno strokovnjakinjo, jaz pa zvesto prijateljico,« je v izjavi dejala izvršna direktorica Delphine Arnault. »Njena optimizem in pogum sta vzbujala občudovanje. Zelo bomo pogrešali njen nasmeh in njen talent.«

Jonathan Anderson, kreativni direktor Diorja, je poudaril pomen zapuščine, ki jo je zapustila v modni hiši. »Vsi ji dolgujemo ogromno za njeno delo in predanost,« je dejal v izjavi. »Prinašala je toliko topline in energije ter bila najbolj pozitivna in spodbudna oseba, kar sem jih kdaj srečal. Mathilde je bila poosebljenje elegance in v marsičem tudi samega duha visoke mode.«

FOTO: Bertrand Guay/AFP

Mož Nicolas Altmayer z bratom produciral odmevne filmske projekte

Njen mož, 61-letni Nicolas Altmayer, je skupaj z bratom Ericom vodil družbo Mandarin Compagnie.

Brata sta med drugim producirala serijo vohunskih parodij OSS 117, umeščenih v slog petdesetih let prejšnjega stoletja, kultno komedijo Brice de Nice ter triler Conquest, posnet po političnem vzponu nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja.

Leta 2017 sta Altmayer in njegov brat prejela nagrado Daniel Toscan du Plantier za najboljša francoska producenta leta, ki jo podeljuje francoska filmska akademija.

z ameriško igralko Nathalie Portman. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Vrstijo se izrazi sožalja

Po smrti para so se vrstili izrazi sožalja iz sveta zabave, luksuzne industrije in politike. »Nicolas, Mathilde, imela sta se rada, mi pa smo imeli radi vaju. Neizmerna žalost in šok. V mislih sem z vajinima družinama,« je na družbenih omrežjih zapisal z oskarjem nagrajeni francoski igralec Jean Dujardin, ki je nastopil v filmih »OSS 117«.

Francoska ministrica za kulturo Catherine Pegard se je Altmayerju poklonila kot »producentu z izostrenim občutkom, ki je znal z enako natančnostjo povezovati popularno komedijo in avtorsko ambicijo«.»Ob njem je Mathilde Favier poosebljala drugo obliko francoske odličnosti: modo in luksuz,« je ministrica dodala v izjavi.