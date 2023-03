Poslovil se je najstarejši transvestit

V oregonskem Portlandu se je v četrtek poslovil Walter W. Cole st., znan predvsem po umetniškem imenu Darcelle XV. Zakaj umetniško ime? Ker gre za transvestita, t. i. drag queen, zabavljača ter lastnika in operaterja kabareta v Portlandu. V Guinnessovo knjigo rekordov se je leta 2016, torej star približno 85 let, vpisal kot najstarejši aktivni predstavnik svojega posla.

Njegova družina in sodelavci so vest o Darcellini smrti strtih src objavili na instagramu in hkrati zaprosili za spoštovanje zasebnosti ob žalovanju. Darcelle je umrl(a) naravne smrti, pogreb bo odprt za javnost.

Ko je govoril o Darcelle, jo je Cole, gej, opredeljeval v tretji osebi z uporabo ženskih zaimkov. »Sem zabavljač z veliko začetnico, Darcelle je lik – kot v igri – in zelo trdo delam na njej.«

Todd Addams, začasni izvršni direktor organizacije Basic Rights, je ob žalostnem dogodku izjavil: »Toliko se je dotaknila življenj, ne samo s svojimi nastopi, ampak tudi z neustrašnim zagovorništvom skupnosti LGBTQ+ in dobrodelnostjo. Bila je nič drugega kot ikona.«

Zunaj odra je Cole, vojaški veteran, zagovarjal pravice LGBTQ+ in dobrodelno delo v Portlandu.

Nočni klub Darcelle XV Showplace, ki ga je Darcelle, vojaški veteran, odprl pred več kot 50 leti v središču Portlanda, je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postal portlandska kulturna ustanova posebnega pomena, leta 2020 pa je bil uvrščen v nacionalni register zgodovinskih krajev, s čimer je postal prvi kraj v Oregonu, nominiran zaradi svojega pomena v zgodovini gibanja LGBTQ+. Prva leta delovanja so pred njegovimi vrati redno protestirali nasprotniki drugačnosti.