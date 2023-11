Slovo nekdanje prve dame ZDA

V nedeljo se je poslovila nekdanja prva dama Združenih držav Amerike Rosalynn Carter, le dva dni po tem, ko se je pridružila 99-letnemu možu Jimmyju Carterju v paliativni oskrbi na njunem domu. Umrla je mirno, v krogu družine.

Jimmy Carter je kot 39. predsednik ZDA državo vodil med letoma 1977 in 1981. V boju za drugi mandat je izgubil predsedniško bitko z Ronaldom Reaganom.

Ženi so letošnjega maja potrdili diagnozo demence, medtem ko je bil sam paliativne oskrbe deležen od februarja, leta 2015 je zbolel za rakom na možganih.

O svoji Rosalynn se je vedno izražal z izbranimi besedami: »Bila je enakopravna partnerka pri vsem, kar sem dosegel. Modro mi je svetovala in me spodbujala, ko sem bil v negotovosti. Dokler je živela, sem vedel, da imam nekoga, ki me ima rad in me v vsem podpira.« Nekoč je izjavil še, da je poroka z Rosalynn njegov največji dosežek v življenju.

Ves čas moževe politične kariere, od zveznega senatorja prek guvernerja do predsedovanja, se je Rosalynn Carter posvečala ozaveščanju o duševnem zdravju in zmanjševanju stigme, povezane z duševno bolnimi ljudmi. Kot prva dama Georgie je bila članica guvernerskega odbora za izboljšanje pomoči, namenjene duševno bolnim, kot prva dama ZDA pa častna predsednica predsedniškega odbora za duševno zdravje, kar je bilo bistveno za sprejetje zakona o financiranju centrov za duševno zdravje leta 1980. Ko sta zapustila Belo hišo, sta z možem leta 1982 ustanovila Carterjev center, na katerem je nadaljevala svoje delo na področjih duševnega zdravja, cepljenja otrok, človekovih pravic in opolnomočenja urbanih skupnosti.

Ob soprogini smrti so se oglasili Carterjevi predsedniški kolegi. Zdajšnji predsednik Joe Biden je poudaril, da sta bila zakonca izjemna družina, George Bush ml. pa, da je bila Rosalynn Carter ženska, polna dostojanstva in moči, ki je s svojim delovanjem dosegla, da so se duševne bolezni znebile dobršnega dela stigme.

Prejšnji vodja ZDA Donald Trump sporoča, da z ženo Melanio žalujeta ob smrti nekdanje prve dame, humanitarke, zagovornice duševnega zdravja in ljubljene soproge Jimmyja Carterja kar 77 let. Zakonca Carter sta od predsednika Billa Clintona prejela predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v ZDA.

Eleanor Rosalynn Smith, kot je bilo njeno dekliško ime, se je rodila 18. avgusta 1927 materi šivilji in očetu avtomehaniku, ki je umrl, ko je bila stara 13 let. Jimmyja Carterja je spoznala prek njegove sestre, prijateljice Ruth. Poročila sta se, ko je bila stara 18 let, on pa 21, julija 1946, v zakonu pa so se jima rodili štirje otroci. V času, ko je bil mož predsednik, mu je pomagala pri pisanju govorov, sodelovala je pri drugih zadevah med predsedniško kampanjo, recimo, pozorna je bila, da svojih šal ni ponavljal istim ljudem.