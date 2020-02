Smetana na koncu  

Rod Stewart se je v zadnjih dveh desetletjih umiril. FOTO: Reuters

Nastop je bil ponovna združitev dela skupine, ki je nastala že leta 1969. Kot The Faces so fantje nazadnje nastopili na podelitvi britov leta 1993, takrat v družbiin pokojnega. 72-letnije sicer kitarist Rolling Stonesov, 71-letneganajbolj poznamo kot bobnarja skupine The Who, 75-letnipa je po članstvu v več skupinah ustvaril zavidljivo solo kariero.Rockerski legendi Stewart in Wood sta na podelitev britov pripeljala boljši polovici, 48-letnoin 42-letno. Po nastopu sta para skupaj uživala v večerji, kar je Ronniejeva žena, igralka Sally Humphries, ovekovečila na družbenih omrežjih.Rockerja sta bila v preteklosti znana po razuzdanem življenju, zdaj pa delujeta precej umirjeno. Sally in Ron sta se poročila decembra 2012, Rod Stewart in Penny Lancaster pa pet let prej.Stewart ima sicer osem otrok s petimi ženskami, nekoč pa je izjavil: »Raje kot da se spet poročim, bom poiskal žensko, ki mi ni všeč, in ji preprosto podaril hišo.« S svetlolaso manekenko, fotografinjo in televizijsko voditeljico Penny sta par od leta 1999 in imata dva otroka, štirinajstletnegain devetletnegaPodelitev britov, ki jo je vodil televizijec, so sicer zaznamovali, ki je postal debitant leta, njegova skladba Someone You Loved pa skladba leta,, ki je premierno predstavila pesem za prihajajoči film o Jamesu Bondu,(najboljša izvajalka),(najboljši britanski izvajalec),(najboljša britanska skupina),(vzhajajoča zvezda) in raperSlednji je brita dobil za album leta, svoj nastop pa je izkoristil za obračun z britanskim premierom. »Resnica je, da je naš premier pravi rasist,« je zarapal med izvajanjem skladbe Black, ki opisuje, kako je temnopoltim v Veliki Britaniji.