Je dan državnosti za mlade le še dela prost dan?

Za generacijo, ki je doživela osamosvojitev, je dan državnosti eden najpomembnejših simbolov slovenske zgodovine. Mladi pa ga pogosto doživljajo precej drugače. Zakaj se odnos do države, politike in demokracije spreminja ter kaj to pove o družbi, v kateri živimo?

Sociolog doc. dr. Tibor Rutar opozarja, da mladi niso nujno manj povezani s Slovenijo, kot se pogosto zdi. Bolj kot pomanjkanje domoljubja jih zaznamujejo občutki negotovosti, stanovanjska problematika in vpliv družbenih omrežij, ki vse bolj oblikujejo politična prepričanja ter poglabljajo razdore med ljudmi.

Kaj se zgodi z demokracijo, ko kompleksne razlage zamenjajo kratki, čustveni in konfliktni posnetki? In zakaj bi nas moralo bolj skrbeti širjenje populizma kot pa dejstvo, da je za marsikaterega mladega dan državnosti predvsem prost dan?

Celoten intervju preberite na Oniplus.