Sodišče potrdilo vdore v telefon princa Harryja

Princ Harry je v svojem sodnem boju proti britanskim medijem dočakal veliko zmago. Sodnik višjega sodišča v Londonu Timothy Fancourt je potrdil, da je bil tožnik žrtev vdora v telefon, in odločil, da mu pripada 140.600 funtov (okoli 163.000 evrov) odškodnine. Prav tako je potrdil, da so vdore v telefone princa in njegovih znancev najverjetneje nadzirali zaposleni pri časopisni skupini Mirror (MGN), ki izdaja časnike The Mirror, Sunday Mirror in Sunday People. V skupini so v telefone slavnih večinoma vdirali med letoma 2006 in 2011.

V tožbi princa Harryja je sodnik Fancourt ugotovil, da je 15 od 33 spornih člankov (večinoma o njegovem odnosu z nekdanjim dekletom Chelsy Davy) nastalo zaradi vdora v telefon (prinčev ali njegovih bližnjih) oziroma da so jih napisali s pomočjo nezakonitega zbiranja informacij med letoma 2003 in 2009. Vojvoda Susseški je v svojih pričanjih domneval, da je vse objavljeno rezultat prestrezanja glasovne pošte, saj je bilo v tistem času v skupini Mirror zelo razširjeno vdiranje v telefone, je dodal sodnik. V sodbi je posebej izpostavil novinarja Piersa Morgana, ki je takrat še kot urednik Daily Mirrorja vedel za vdiranje v telefone in bil tudi vpleten.

Opravičilo MGN

Princ Harry je v prvem odzivu prek svoje odvetniške ekipe izjavil, da je danes pomemben dan za resnico in odgovornost. »Pot do pravice je lahko počasna in boleča. Od vložitve tožbe pred skoraj petimi leti so se proti meni in moji družini uporabljale obrekovalne zgodbe in zastraševalne taktike,« je v prinčevem imenu sporočil njegov odvetnik David Sherborne. »Tako sem tudi jaz naučil, da je potrpežljivost pravzaprav vrlina, še posebej v primeru novinarskega maščevanja. Upam, da bodo ugotovitve sodišča opozorilo vsem medijskim organizacijam, ki so uporabljale te prakse in nato o njih lagale.« Pri tem je pozval oblasti in policijo k uvedbi preiskave v tem primeru, da se ugotovi, kdo je kršil zakon.

Odzval se je tudi MGN; njegov tiskovni predstavnik je sporočil, da se za zgodovinske kršitve opravičujejo. Zagotovil je, da so prevzeli polno odgovornost in da bodo plačali ustrezno odškodnino.

Harry je prek tožbe od MGN zahteval odškodnino, ker so novinarji skupine vdirali v telefone, prihajali do informacij pod pretvezo in izkoriščali zasebne preiskovalce za nezakonite aktivnosti. V okviru tožbe je postal prvi član britanske kraljeve družine v 130 letih, ki je pričal na sodišču. Če bi dobil zahtevani znesek (440.000 funtov oziroma 512.000 evrov), bi to lahko bila ena največjih poravnav v zgodovini obtožb o telefonskem izsiljevanju.

Tožba princa Harryja je bila tudi najodmevnejša med več kot stotimi tožniki, med katerimi so bili, denimo, še pevka Cher, igralka Nikki Sanderson, nekdanji nogometaš Michael Turner in zastopniki preminulega Georgea Michaela. Obravnave so se končale junija, med drugim so v sedmih tednih zaslišali nekdanje novinarje, urednike in zasebne preiskovalce.