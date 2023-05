Sodnica zavrnila tožbo, vloženo po več kot 50 letih

Glavna igralca uspešnice Romeo in Julija režiserja Franca Zeffirellija bosta morala pozabiti na milijonsko odškodnino, ki sta jo po več kot 50 letih zahtevala zaradi golega prizora v filmu. Sodišče v Los Angelesu je namreč v četrtek sporočilo, da bo tožbo zavrnilo. Sodnica Alison Mackenzie je tako ugodila zahtevi filmskega studia Paramount Pictures, je poročala revija Variety.

Tožba, v kateri sta igralca Olivia Hussey in Leonard Whiting, ki sta bila med snemanjem stara komaj 15 in 16 let, zahtevala odškodnino, se je nanašala na spolno nadlegovanje, goljufijo in povzročanje duševnih stisk. A pristojna sodnica je presodila, da film ščiti prvi amandma ameriške ustave, ki se med drugim nanaša na svobodo govora. Zavrnila je tudi očitek, da bi bili goli prizori v filmu enakovredni otroški pornografiji. »Tožniki niso navedli nobenega dokaza, ki bi utemeljeval, da je film dovolj spolno sugestiven, da bi ga lahko šteli za nezakonitega,« je zapisala. Odločila je tudi, da je primer zastaral, ter ugotovila, da tožba ne izpolnjuje pogojev kalifornijskega zakona, ki je začasno odpravil zastaralni rok za tožbe zaradi spolne zlorabe otrok v preteklosti.

Igralca pravita, da je režiser Zeffirelli nanju pritiskal, da gola posnameta prizor v postelji. Ker sta bila mladoletna, so jima filmski ustvarjalci zagotovili, da njuni goli telesi v filmu ne bosta vidni. FOTO: Promocijsko gradivo

Odvetnik igralcev Solomon Gresen je kritiziral odločitev sodišča. Mladoletniki ne morejo dati privolitve v eksplicitno spolna dejanja, je poudaril. Napovedal je tudi, da bodo zadevo predali zveznemu sodišču, saj je bil film letos ponovno predvajan. Izkoriščanje in seksualizacijo mladoletnikov v filmski industriji je treba ustaviti, je še izjavil Gresen.

Igralca, ki sta decembra vložila tožbo proti Paramount Pictures, sta razkrila, da je režiser Zeffirelli, ki je umrl leta 2019, med snemanjem filmske priredbe Shakespearovega dela leta 1968 nanju pritiskal, da gola posnameta prizor v postelji. Ker sta bila mladoletna, so jima filmski ustvarjalci zagotovili, da njuni goli telesi v filmu ne bosta vidni. Kljub temu je za nekaj sekund mogoče videti igralkino golo oprsje in igralčevo zadnjico. Pred tem sta ljubezenske prizore, kot sta povedala, snemala oblečena v spodnje perilo kožne barve.

Zeffirellijev film Romeo in Julija je leta 1969 prejel oskarja za fotografijo in kostumografijo. A oba glavna igralca po tem filmu nista dobila večjih filmskih vlog, poroča nemška tiskovna agencija DPA.