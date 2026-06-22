Zadnje slovo z dvema žalovalcema

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    Bil je eden najbolj slavnih in finančno uspešnih sodobnih umetnikov, a od sveta se je poslovil izjemno skromno. FOTO: Andrew Winning/Reuters
    G. U.
    22. 6. 2026 | 15:00
    3:10
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    Eden najpomembnejših sodobnih umetnikov in najvplivnejši britanski umetnik 20. in 21. stoletja slikar David Hockney je umrl 11. junija, zato je seveda marsikoga zanimalo, kdaj bo pogreb, da bi se mu zadnjič poklonil. A je njegova predstavnica Erica Bolton prejšnji konec tedna povedala, da so 88-letnega slikarja že pospremili na zadnji poti. Kot je sam hotel, je imel izjemno skromen pogreb, na katerem sta bila samo njegov partner Jean-Pierre Gonçalves de Lima in pranečark Richard Hockney.

    Ko so objavili novico o smrti slikarja, ki je bil ponosen verižni kadilec in odkrito istospolno usmerjen že v času, ko je bila homoseksualnost v Veliki Britaniji še kazniva, sta se mu poklonila tudi od ponedeljka nekdanji premier Keir Starmer in kralj Karel III. Njegova mati Elizabeta II. je Hockneyu leta 1990 ponudila viteški naziv, a ga je odklonil, so ga pa pozneje sprejeli v dva reda za posebne zasluge ali dosežke. Predstavnica Boltonova je povedala, da se mu bodo vsi, ki bodo hoteli, lahko poklonili na vrsti spominskih slovesnosti v prihodnjem letu. Prva bo spomladi v Londonu, sledile ji bodo v Los Angelesu, Parizu – v obeh mestih je slikar živel v različnih obdobjih življenja – ter v Yorkshiru, kjer se je rodil.

    Na umetniški poti, ki je trajala sedem desetletij, je Hockney zaslovel živobarvnimi slikami, na katerih je med drugim upodabljal rojstno pokrajino, sončno Kalifornijo in družino ter prijatelje. Veljal je za enega od utemeljiteljev umetniškega gibanja popart in je bil tudi izjemno komercialno uspešen. Njegove slike na dražbah dosegajo cene v milijonih evrov. Najdražja je bila slika Portret umetnika iz leta 1972, na kateri sta upodobljena dva moška. Eden stoji ob bazenu, drugi plava v njem. V dražbeni hiši Christie's so jo leta 2018 prodali za 90 milijonov dolarjev, danes bi bilo to približno 104 milijone evrov. To je bila takrat rekordna vsota za katerokoli delo živečega umetnika.

    Eno od slik Davida Hockneyja so pred osmimi leti prodali za več kot 100 milijonov današnjih evrov. FOTO: Stéphane de Sakutin/AFP
    Eno od slik Davida Hockneyja so pred osmimi leti prodali za več kot 100 milijonov današnjih evrov. FOTO: Stéphane de Sakutin/AFP

    Če si morda ne morete privoščiti njegovih slik, boste pa to poletje kaj v Londonu, si jih lahko nekaj do avgusta ogledate v Serpentine Galleries. Prihodnje leto bodo njegovo delo prav tako v Londonu razstavljali v znanih galerijah Tate Modern in Tate Britain. Ti dve razstavi so nameravali odpreti za počastitev umetnikovega 90. rojstnega dne, ki bi ga praznoval 9. julija. Večino njegovih del, razen seveda tistih lasti raznih zbirk ali zasebnih zbiralcev, bodo po smrti podarili fundacijam in javnim institucijam po svetu, da bi tako ohranili njegova dela ne samo za bogataše, ampak za vse.

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