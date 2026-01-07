Odvetnik Assangea bo branil tudi Nicolása Madura

Ko bodo Nicolása Madura, verjetno lahko že upravičeno zapišemo nekdanjega venezuelskega predsednika, 17. marca naslednjič prignali na sodišče v New Yorku, bo ob njem spet, tako kot v ponedeljek, odvetnik Barry Pollack. Partner v za ameriške razmere majhni, a elitni newyorški pravni pisarni Harris St. Laurent & Weschler, je veteran procesov na meji med pravom in politiko. Njegova najbolj znana stranka je ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange. Po 12-letni kalvariji na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu in v britanskih zaporih ga je Pollack leta 2024 – z dogovorom z oblastmi ZDA o delnem priznanju krivde za objavo zaupnih dokumentov v zameno za konec pregona – končno spravil na prostost.

Ni jasno, kako je Maduro med brezštevilnimi ameriškimi odvetniki za obrambo izbral prav Pollacka. Vendar tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je ugrabljeni nekdanji voditelj Venezuele izbral pravega človeka. Predsednik ameriške Nacionalne zveze odvetnikov za kazensko pravo Andy Birrell, organizacijo je v preteklosti vodil prav Pollack, je za NBC News o kolegu povedal: »Odmevni primeri so vedno težavni, vendar je Barry veteran. To je že počel ... Ni mu treba storiti ničesar, česar noče ali o čemer misli, da ni prav. Poleg tega ne vem, kako bo deloval. Ampak kakorkoli bo, sem prepričan, da bo v korist predsednika Madura,« je bil do 61-letnega odvetnika in njegovega klienta galanten Birrell. Kolega je opisal kot pedantnega in skromnega profesionalca, ki zna jasno razložiti zapletene pravne probleme in prepričati porote.

Vrhunski intelektualec

S tem se strinja tudi Birrellova skorajšnja naslednica na čelu organizacije kazenskih pravnikov C. Melissa Owen. Pohvalila je predvsem Pollackove sposobnosti v sodnih dvoranah. »Rekla bi, da je vrhunski intelektualec, ki pa je zmožen na preprosti ravni komunicirati z ameriško javnostjo.« Nekateri so zatrdili celo, da odvetnik z več kot 30-letnimi izkušnjami »živi, diha in spi s procesi«, kar pa že nekoliko meji na obsedenost.

V intervjuju za pravno publikacijo Lawdragon je Pollack, diplomant univerze v Indiani na ameriškem srednjem zahodu in pravne fakultete univerze Georgetown v Washingtonu, aprila lani povedal, da ga pri opravljanju njegovega poklica najbolj izpolnjujejo odnosi s strankami. »Ko se prvič srečam z njimi, so večinoma v najhujši krizi v življenju. Na koncu, ko gredo skozi to strašno obdobje, zame niso več tujci, ampak ljudje, ki jih poznam in spoštujem.«

Za zdaj Pollack ni podrobneje razlagal, na čem bo temeljila njegova obramba Madura. Novinarjem je povedal, da je njene temelje v ponedeljek pred sodiščen predstavila že stranka sama. Maduro je v španščini zatrdil, da je nedolžen, da so ga ugrabili in da je še vedno predsednik Venezuele. Nepresenetljivo krivde pri obtožbah, povezanih predvsem z mamili in orožjem, ne prizna niti njegova žena Cilia Flores, ki so jo ameriški komandosi v soboto skupaj z možem s helikopterjem odpeljali iz Carácasa. Njo sicer zastopa drug odvetnik, prav tako veteran kazenskega prava Mark Donnelly iz Houstona v Teksasu.