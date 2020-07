Soldat s pumo se je predal

Ljudje imajo najrazličnejše hišne ljubljenčke. Poleg najbolj običajnih, kot so psi, mačke in razni ptiči, tudi bolj eksotične, od pajkov do raznih plazilcev. Čeprav so lahko na primer kače, posebno strupene, precej nevarne, pa je veliko bolj tvegano, če si kdo za hišnega ljubljenčka omisli kakšnega zaresnega plenilca, na primer pumo. Kot si jo je omislil nekdanji poljski vojak Kamil Stanek, veteran vojne v Afganistanu.



Zakoni na Poljskem zapovedujejo, da takšne živali, kot je puma, ljudje ne smejo imeti doma, zato je sodišče januarja odločilo, da mora Stanek veliko mačko predati v oskrbo živalskemu vrtu. Uslužbenci te ustanove iz mesta Poznań na zahodu države so se v petek oglasili pri nekdanjem vojaku v mestu Myslowice na jugu Poljske. Stanek jih ni bil nič kaj vesel, saj jim je najprej grozil z nožem, potem pa je s pumo na povodcu pobegnil v bližnji gozd.



Ker je vojni veteran z nevarno mačko seveda precejšnja nevarnost za javno varnost, je policija v lov nanju poslala kar dvesto mož. Na srečo pa do kakšnega soočenja ni prišlo, saj se je Stanek s pumo po imenu Nubia v nedeljo sam predal policiji v mestu Zawiercie prav tako na jugu Poljske. Policija je sporočila, da so pumo predali živalskemu vrtu, njenega lastnika pa so (za zdaj) spustili na prostost.



»To ni puhasta igrača. Je ena najnevarnejših živali na svetu in lahko resno ogroža človeška življenja,« je o pumah povedala vodja živalskega vrta v Poznańu Ewa Zgrabczyńska.Po poročanju časopisa Gazeta Wyborcza je Stanek žival kupil pred šestimi leti na Češkem in jo je vzgajal doma. Marsikdo si je po končanju lova na pumo in njenega lastnika najbrž oddahnil, vendar ima bivši vojak tudi podpornike. Župan Myslowice Dariusz Wójtowicz je v petek zapisal, da sta Staneka »ljubezen do živali in brezsrčna odločitev sodišča prisilila v beg. Morda bi moral na ta primer kdo pogledati z bolj človeškimi očmi.«