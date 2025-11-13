Soproga ustanovitelja Alibabe kupila nekdanjo ambasado

V javnost je pricurljala vest, da je Cathy Ying Zhang, dolgoletna soproga ustanovitelja Alibabe Jacka Maa, v Londonu kupila nekdanjo italijansko ambasado, ki stoji v elitni četrti Belgravia in za katero je po poročanju Financial Timesa lani odštela 19,5 milijona funtov, torej nekaj več kot 22 milijonov evrov.

Gre za razkošno, skoraj 740 kvadratnih metrov veliko vilo s šestimi spalnicami, zasebnim kinom, dvigalom, varovanimi garažnimi mesti in vrtom v zamejenem, strogo nadzorovanem naselju nedaleč od Buckinghamske palače.

Kot še poudarjajo britanski mediji, je bila stavba zgrajena na prelomu stoletja, leta 1923 pa jo je kupila Mussolinijeva Italija in jo uporabljala kot ambasado ter kasneje kot urad obrambnega atašeja, dokler je država pred dvajsetimi leti ni prodala zasebnemu kupcu.

Cathy Ying Zhang in Jack Ma sta si v zadnjem desetletju zgradila obsežen portfelj nepremičnin od Hongkonga in Singapurja do Francije in ZDA, saj se je po ostrem odzivu Pekinga na Maov javni konflikt z regulatorji leta 2020 ta nekdanji karizmatični obraz kitajske tehnološke industrije umaknil iz ospredja in večino časa preživi v tujini, pri čemer njegova žena deluje kot ena ključnih, a redko videnih in izredno diskretnih figur Alibabe.

V redkih javnih izjavah medijem Cathy Ying Zhang rada poudari, da jo je prepričala moževa vztrajnost, ne videz, saj se je »zaljubila v to, da zna početi stvari, ki jih lepi moški ne zmorejo«, Ma pa jo v intervjujih opisuje kot svojo najboljšo življenjsko odločitev, »še boljšo od Alibabe«.